輝達H200銷中國 25%關稅「台灣買單」？ 陸行之這樣說





美國總統川普（Donald Trump）日前宣布，同意輝達向中國的「核准客戶」出售H200的AI人工處理器，不過該商品將收取25%的關稅給美國政府，且可能會在晶片自台灣運向美國檢查時，以進口稅的形式徵收，對此，知名半導體分析師陸行之分析，以2026年H200對中國的市場預估銷售量來計算，對輝達的實質影響有限，營收不到8%、獲利低於7%。

陸行之說明，川普同意輝達向中國的「核准客戶」出售H200的人工智慧處理器的關鍵在於，美國政府將會從銷售收入中獲得25%的分潤，輝達將額外支付購買價格的25%給美國政府做為出口關鍵產品的抽成稅，此項政策同樣適用於美國其他晶片大廠，如英特爾、超微等。

陸行之指出，晶片將從製造地點台灣運往美國，由商業工部及安全局進行「安全審查」後再運往中國，川普此舉在「保護國家安全，創造美國就業機會，以及保持美國在AI領域的領先地位」。

陸行之提到，雖然川普同意出口的H200晶片比客製化的H20晶片更強大，但仍不如輝達最先進的Blackwell、Vera Rubin系列晶片，而輝達對此政策表示歡迎，認為在支持美國就業和製造業與高端技術的監督之間取得了「周到的平衡」。

關於外界擔心的「加收25%關稅會讓輝達利潤大幅下降」，他舉例說明，若輝達以3萬美元的售價出售H200給中國客戶，毛利率為70%，也就是扣除台電9000美元的製造成本後，還有2萬1000美元的毛利；在新政策的計算下，25%的抽成並不是加在3萬美元的售價上，而是在輝達的採購成本上，使得9000美元提高至1萬1250美元，在不調整售價的情況下毛利將從2萬1000美元縮水到1萬8750美元，毛利率從70%下降到62.5%，減少7.5%。

陸行之認為，雖然利潤縮水，但整體影響仍可掌控，以H200在2026年銷往中國的預估銷售額來看，這些收入對輝達整體營收的貢獻影響不到8%，獲利更不足7%，對業績而言還是不無小補。

