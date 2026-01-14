輝達H200銷中獲川普政府正式批准 設檢測關卡禁轉軍用

美國川普（Donald Trump）政府13日正式批准輝達（Nvidia）出售H200晶片給中國，但輝達須證明美國境內H200供應充足，而中國客戶則須提出「足夠的安全措施」，且不得將這些晶片用於軍事用途。

華府對中國鷹派在對高階晶片銷售中國的問題上仍存高度疑慮，但川普政府的這項決策和新規定預料將推動H200的出貨。



路透社報導，依據相關規範，這些晶片在出貨給中國之前，必須交由第三方檢測實驗室審查人工智慧（AI）效能，且銷往中國的晶片總量，不得超過美國客戶採購總額的50%。輝達還必須證明美國境內H200供應充足。另外，中國客戶必須提出「足夠的安全措施」，並嚴禁將這些晶片用於軍事用途。



輝達與中國駐美大使館均未立即回應路透社對新聞內容的置評要求。



總統川普上個月宣布允許輝達向中國出口H200晶片，但附帶條件是其中25%營收將上繳美國。這項決策遭到美國跨黨派對中國鷹派強烈抨擊，擔心這些晶片將大幅助長北京軍事實力，並削弱美國在AI領域的優勢。這類疑慮曾促使拜登（Joe Biden）政府禁止對中銷售先進AI晶片。

然而，川普政府在AI與加密貨幣沙皇塞克斯（David Sacks）領導下，主張將先進AI晶片出口給中國，反而能挫敗華為等受制裁中企研發自有晶片的動力，使其不致投入更多資源追趕輝達與超微（AMD）的領先設計。



川普上月宣布晶片銷售時曾表示，出口至中國必須「在確保國家安全」的條件下進行。不過，外界對於政府是否能在實務上落實相關監管限制，以及北京是否會允許這些晶片在國內銷售，仍存有疑問。