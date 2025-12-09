輝達H200銷中繳25%營收 傳由台灣生產輸美進口稅徵收

（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國總統川普宣布允許輝達（Nvidia）向中國出口H200晶片，其中25%營收將上繳美國。白宮官員表示，這筆費用可能會在輝達晶片於台灣生產後輸往美國時，以進口稅形式徵收。

路透社報導，川普今天表示，美國將在符合國家安全條件下，允許輝達向中國及其他國家的經批准客戶出口其H200產品，其中「25%營收將支付給美國，這項政策將支持美國就業、強化美國製造，並讓美國納稅人受惠」。

川普說，輝達在美國的客戶已著手使用該公司「令人驚嘆、極為先進的Blackwell晶片，很快也會開始使用將推出的Rubin晶片」，這兩款晶片都不屬於這項協議的一部分。

他說，商務部正在敲定相關細節，而超微（AMD）和英特爾（Intel）等其他人工智慧（AI）晶片大廠也適用相同模式。

川普在貼文中說，美國政府將收取25%分潤金。白宮官員證實，川普的確是說25%，高於8月提出將對輝達銷中晶片抽成15%。

白宮官員透露，這筆上繳美國政府的25%費用，將以進口稅的方式向晶片製造地台灣徵收。

美國商務部、英特爾和超微皆未回應置評要求。（編譯：劉文瑜）1141209