輝達H200銷中要抽台灣25%稅？財長回應

▲針對傳出美國總統川普要求輝達晶片H200賣到中國，台灣要付25%進口稅，今（10）日在立法院財政委員會也引發立委關心，財政部長莊翠雲表示，還要進一步確認。（圖／取自立法院議事轉播）

[NOWnews今日新聞] 針對傳出美國總統川普要求輝達晶片H200賣到中國，台灣要付25%進口稅，今（10）日在立法院財政委員會引發立委關心，並質詢財政部可以接受嗎？這等於被剝二層皮。對此，財政部長莊翠雲表示，這是媒體的報導，還要進一步確認，需與經濟部了解事實情況。

川普8日宣布美國開放出口輝達H200晶片到中國，其中25%營收將支付給美國。有白宮官員透露，這筆25%抽成費用，將以進口稅形式，向晶片生產地台灣徵收。美媒指出，這是川普政府為了規避法律禁止課徵出口稅而找出的替代辦法。

對此消息，今日在立法院財委會也引發立委關心，國民黨立委賴士葆就質詢財政部可以接受嗎？等於被剝二層皮，輝達賣晶片到中國，卻要台灣繳稅，這是什麼道理？

財政部長莊翠雲則回應，這是媒體報導，還要進一步確認，要怎麼買單也要進一步了解，事實情況如何這些都要進一步確認。

