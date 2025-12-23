輝達H200銷中、白宮啟動白名單審查，但還有變數？美國國會出招！台灣外銷訂單拚連10紅｜今周重磅

經濟部周二(12/23)將公布最新外銷訂單，受惠AI暢旺，我國外銷訂單統計可望創連10紅，全年更有機會刷新歷史新高，挑戰7千億美元大關。 近年AI不只左右景氣走勢，更是美中博弈的重點。輝達H200能否如川普所願，「以稅代禁」輸出中國。抑或是在美國鷹派國會議員的阻撓下，最終接受更嚴格的監管，甚至禁止出口。 1、 經濟部公布11月外銷訂單 全年能破7千億美元？ 2、 輝達H200售中仍有變數？ 美眾議院準備出招

美國總統川普12月初允許輝達H200晶片售往中國，採用收取高額費用、審核合格客戶等措施，防範國安疑慮。依舊有不少美國國會議員，對此表達疑慮，甚至打算再提出法案，阻止H200銷往中國。

川普在真實社群(Truth Social)貼文評論，這能支持美國就業、強化製造，造福美國納稅人。



美國會出招阻擋 H200售中仍有變數？



上周末，美國鷹派國會議員紛紛提出相關監管法案，試圖阻擋川普將先進AI晶片售往中國。



其中，眾議院外交事務委員會共和黨主席Brian Mast，提出名為「AI Overwatch Act」的監管法案，任何性能高於現行輸中的H20晶片，都必須經過國會通報，且受監管。這項法案，要求AI晶片受到形同「軍售」的監管。



民主黨人則提出更嚴格的限制法案「RESTRICT Act of 2025」，直接以國安為由，禁止向中國出售包含H200在內的先進AI晶片，希望直接阻斷川普出口晶片的意圖。



目前，白宮已啟動出口H200的白名單審查，審查單位包含商務部、國務院、能源部、國防部，預計將在30天內完成評估。只是，期間美國國會將如何出招同樣關鍵。

今周重磅：外銷訂單拚連10紅 全年能衝7千億美元大關嗎？



經濟部周二(11/23)公布11月外銷訂單統計，由於AI持續暢旺，預估我國外銷訂單將延續成長態勢，可望連10紅。經濟部預估，11月金額可望衝上687億美元，年增率上看3成。



前10月累積外銷訂單近6千億美元



回顧今年前10月外銷訂單表現，累計已達5937.4億美元，年增率達22.6%，創下歷年同期新高。意味著2025全年外銷訂單數，有機會一口氣刷新2021年的6741.3億美元紀錄，更可能衝破7千億美元關卡。



從貨品類別來看，電子及資訊通信產品接單動能續強，機械業也受惠半導體業者擴充產能，帶動訂單成長。只是，傳統貨品如塑橡膠製品、基本金屬，市場需求依舊保守觀望，加上海外同業競爭，導致接單呈現年減。





