輝達H200銷中，美政府抽成由台灣買單？黃世聰斥不可能：從台積電課不到什麼稅

美國總統川普日前同意讓輝達將H200晶片銷往中國，但要求抽取25%的「過路費」，外傳可能由台灣買單。對此，財經專家黃世聰直言，媒體所說的都不是事實，這也反映出國內常常有似真似假的消息困擾大家，因此最好直接查閱原文資料，會更清楚。

黃世聰在節目《聰明理財大小世》表示，川普政府正式解禁輝達H200銷往中國，等於讓中美在AI競賽上進入下一階段。此前，輝達執行長黃仁勳多次奔走白宮與美國國會，原本國會有一個GAIN AI法案，規定要先保障美國晶片自給自足，才能出口國外，但該法案在黃仁勳奔走下沒有成形；目前國會還有一個SAFE法案，準備限制輝達晶片出口，目前法案還沒通過。

黃世聰指出，黃仁勳最初想賣H20晶片，但中國不要，因此改為B30A（基於Blackwell架構的特製款），中國也不願意購買，因效能不如H200。他說明，H200的效能比H20提升約5倍，應該也比B30A不惶多讓，因為它是輝達過去主流產品，這對輝達來說是營運的利多。

​黃世聰指出，輝達執行長黃仁勳（見圖）最初想賣H20晶片，但中國不要。（資料照，美聯社）

黃世聰提到，但川普有個規定，賣到中國可以，要抽營業額25%當成美國政府的收入。在這樣的消息下，看到國內媒體引述 《路透社》新聞說台灣必須要付這25%，黃世聰強調，「這是不可能的事」，如果是台灣要付，請問由台灣的誰來付，這就是一個問題。

黃世聰說明，原文形式是從台灣運到美國，然後用進口商品的方式來課徵25%稅，類似進口稅的觀念，所以從台灣到美國去的時候，如果是台積電的晶片直接運到美國，不好意思，台積電晶片非常便宜，根本課不到輝達什麼稅。

黃世聰透露，一片台積電賣給輝達的晶片大概賣幾百塊美元，但H200可以賣到幾萬元，假設台積電要課稅，那個課的幅度相當之少，因為川普政府要的是營業額，那就是用最終產品運到美國去，是由輝達來負擔，所以媒體說的都不是事實，由此可以看到，國內常常有些似真似假的消息困擾大家，最好還是從原文去看，會看得比較仔細一點。

