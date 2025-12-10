輝達H200銷陸...台要交25％貢金給川普？蔡正元轟白宮官員：沒常識

美國同意出口輝達H200晶片到中國大陸，傳出25%費用將由台灣支付。（示意圖／shutterstock/達志）

美國總統川普8日宣布，開放出口輝達（Nvidia）H200晶片到中國，其中25%金額支付給美國，傳出這筆費用將由台灣支付。《路透》引述一名白宮官員說法，這筆25%抽成費用，將以進口稅形式，向晶片生產地台灣徵收。對此，前立委蔡正元痛批美國官員無知，根本不知晶片產業「長怎樣」！

蔡正元在昨（9）日播出的中視政論節目《新庶民大頭家》中指出，台積電的晶片生態鏈送到美國去的時候，那是美國管的，我們管不著；如果在台灣幫輝達生產AI晶片，美國官員說要向台灣收25%，「這個美國官員一定很無知，而且沒有常識」，因為台灣只代工，痛批「眼睛根本不知道這個產業長得什麼樣」。

廣告 廣告

至於H200會不會賣到中國大陸去？蔡正元分析，可能性是存在的，因為中國大陸雖然有自己的晶片，但大部分都是NPU（神經處理單元），好處是沒有辦法像GPU（圖形處理器）在訓練的成績很好。由於成本很高，動不動就是上億美金，訓練完了以後，GPU效能最好，所以對於中國大陸來講，還是會買GPU。

蔡正元進一步說明，大陸買H200可以做訓練大模型用，學習英文、數學、寫程式、醫療等，學完了在推理的部分，但是買多少要看北京的臉色，還是有市場，但市場規模不如黃仁勳原先所預期的。

蔡正元解釋，晶片市場裡面是在做博弈，也就是「我這個不買，我這個買一點」，美國為了賺錢要一直退，也會不斷發展更高檔的AI晶片，但最後還是要有人買，大家擔心AI泡沫，丟了很多研發費卻沒回收，不過就輝達的訂單已經排到後年，所以不用擔心這個事情。

【看原文連結】