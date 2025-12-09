輝達H200銷陸「抽25%」台買單？ 台積電未回應

美國總統川普終於放行輝達向中國大陸出口H200晶片。（圖片來源／NVIDIA官網）

美國總統川普終於放行輝達向中國大陸出口H200晶片，但路透社報導，美國將抽成25%，可能會在台灣生產晶片後輸往美國時，以進口稅形式徵收。截稿前台積電還沒回應，但專家也分析，台積電有望轉嫁。

行政院長卓榮泰：「第一項重建是關於關稅談判之後，國內產業在整個國際上布局的產業重建。」行政院長卓榮泰面會商界，表示爭取台美關稅條件不會比競爭國高。不過，美國川普也宣布開放輝達AI晶片H200銷往中國大陸；然而根據路透社報導，白宮消息來源透露將抽成25%，市場傳出可能由台灣買單，但專家有不同看法。前外資分析師陳慧明：「從邏輯上為什麼（可能）不需要台廠支付？因為很簡單，台積電的出貨價格還不到輝達的10%，所以（台積電）不可能負責25%。」

傳出輝達H200賣中國大陸要被抽成並由台灣買單，台積電還沒有正式回應。（圖／TVBS）

據了解，台灣台積電製造H200晶片後，這些晶片會先送往美國進行安全審查，之後才能出口中國大陸；這筆25%的費用可能是在運往美國時以進口稅形式收取。而截稿前，台積電還沒有正式回應。前外資分析師陳慧明：「我現在可以出H200，我在中國大陸會大舉拿回市場份額，因為輝達跟台灣的供應鏈比較緊密，所以邏輯上來看對台灣供應鏈是有幫助。」

而也有專家強調，台積電在先進製程方面擁有近乎全球獨家的地位。面對市場傳出台廠可能買單25%分潤金，台積電有望轉嫁。台經院產經資料庫總監劉佩真：「但是如果是在其他的相關的AI的一個供應鏈來說，那麼如果相對還是具有替代性的話，恐怕在這個部分的一個成本，那麼對於台系的相關的一個業者就會產生一部分的一個負擔。」不過消息一出，輝達則聲明表示讚揚川普總統允許美國晶片產業進行競爭，向經過美國商務部審查的「核准商業客戶」提供H200晶片，達成深思熟慮的平衡；這對美國來說非常棒，對市場的影響也成為各界接下來關注重點。

