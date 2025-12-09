輝達H200銷陸 美分潤25％ 台灣輸美時徵收

美國總統川普8日宣布，批准輝達（Nvidia）向大陸出口H200人工智慧（AI）晶片，美國政府並將從中抽取25％的分潤。據悉，分潤金將在H200從製造地台灣輸美時，以關稅方式徵收。此次白宮放寬出口限制，對輝達執行長黃仁勳是重大勝利。

川普在「真實社群」平台上表示，「我已告知中國國家主席習近平，美國將在國家安全持續得到保障的前提下，允許輝達向中國及其他國家的獲准客戶，出口其H200產品。」他還稱，「習主席作出了正面回應！」。

川普又說，美國商務部正在敲定相關細節，同樣的安排也將適用於超微（AMD）、英特爾等其他AI晶片公司。AMD執行長蘇姿丰4日證實，旗下部分AI晶片Instinct MI308獲准輸陸，並準備好支付15％的稅金。

知情人士透露，川普上周見了黃仁勳，討論H200出口問題。黃仁勳曾多次強調大陸市場的重要性，一直在遊說白宮放寬出口限制，如今川普放行H200，對黃而言是重大勝利。此舉可望為輝達帶來至少80億美元商機。

《華爾街日報》報導說，白宮「AI沙皇」塞克斯（David Sacks）和商務部長盧特尼克支持出口H200，因為這不失為好的折衷方案，既能讓輝達與大陸的華為公司競爭，又不會讓陸方在AI領域超越美國。

今年8月，輝達的H20晶片獲准輸陸，公司同意分潤15％給美國政府，但大陸當局以「安全疑慮」為由，要求陸企別使用H20。一些分析師認為，陸方此舉是談判策略，目的是為了獲得像H200這樣更好的晶片。

H200採用台積電客製化4N製程（輝達專屬4奈米節點），晶片性能幾乎是H20的六倍，但不如輝達今年發布的頂級Blackwell產品，也不如明年將推出的Rubin系列晶片強大。

據路透報導，一名白宮官員表示，輝達的H200將從製造地台灣先運往美國，並以關稅方式徵收25％的分潤金，而晶片會接受美國官員安全審查，然後再出口到大陸。

大陸外交部發言人郭嘉昆9日被問及H200獲准銷陸之事，僅表示「我們注意到有關報導。中方一貫主張中美通過合作實現互利共贏。」

不過，英國《金融時報》9日引述兩名知情人士透露，因大陸當局正推動半導體生產自給自足，北京監管單位討論要限制H200的取得，買家或許得通過審批程序，即繳交晶片申購書，並解釋為何本土供應商無法滿足需求才能外購。