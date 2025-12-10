輝達H200銷陸「美抽25%」誰付？ 童子賢：不會由台灣買單

川普政府同意輝達向中國大陸出口H200晶片，但要抽成25%。童子賢表示，不會由台灣買單。（圖：蔡英文臉書）

美國總統川普政府同意人工智慧（AI）晶片龍頭輝達向中國大陸出口H200晶片，但要抽成25%。路透報導指稱該費用會由台灣出，台灣製造晶片運往美國時以收取「進口稅」名義收取，引發議論。對此，和碩董事長童子賢直呼：「不會啦！」並強調，如果真的有，一定是代收代付提供資金服務，25%不會由台灣買單。

隨輝達獲准H200晶片銷售中國大陸，市場預期將使輝達補足8%中國大陸市場業績，但由於川普宣稱，必須抽成25%，市場關注這筆費用將由誰負擔。路透9日報導引述美國官員說法透露，25%將於「台灣製造地」交付，引發市場擔憂恐由台積電吸收。台積電股價今天上漲25元，收1505元，接近歷史高點1525元。

童子賢則以台灣代工模式角度分析，代工廠並不是產品的擁有者，當產品離開工廠時，不管是離開半導體廠或是系統廠後，產品都是品牌客戶的，幫忙出貨到中國大陸或馬來西亞加工。若要向台灣收25%稅，他直覺來說就是代收代付，如同電腦系統代工會幫客戶支付軟體授權金，客戶會於材料費用中支付該筆費用給代工廠，算是資金的服務。

對於記憶體嚴重缺貨，外界擔心終端裝置價格上漲壓抑消費電子買氣，童子賢表示，電子業零組件產業景氣起伏非常快，零組件供應短缺也不只一次，過去30到40年經歷多次零組件季節變化，一陣子短缺，一陣子供過於求，短缺算是Happy Problem，而若是如此，「Problem」的廠商就會笑得合不攏嘴，就有錢賺。

童子賢指出，現在不只是記憶體短缺，和碩集團旗下載板廠景碩也是缺貨，缺貨後，客戶要求擴廠或漲價的聲音都有，其他如被動元件、記憶體、晶片也是輪流漲或輪流跌，不用太擔心。他強調記憶體雖是電子產品的重要零件，但只是其中之一，還有GPU及CPU或硬碟，共同零件才構成產品的價格。儘管記憶體短缺影響市場，其實台灣經濟成長太熱，偶而冷卻一下也不是壞事。

童子賢續指，台灣前十一月進出口產值已經突破1兆美元，創下新高；南韓的人口數是台灣的兩倍，但他相信今年台灣的進出口貿易總額上看1.1兆美元，但僅跟南韓差距20%左右，可以說台灣出口已經很熱，記憶體供應稍微受限不必擔心。AI伺服器是大潮流，大家都參與其中，但台灣留在AI領先群，加上確保企業是參與者，就很重要的。