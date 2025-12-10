輝達H200開賣中國？北京急開會決定買不買

▲川普政府解禁輝達向中國出口H200晶片。（圖／取自Pexels）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普拍板放行輝達（Nvidia）H200晶片輸往中國後，北京官方迅速展開動作。多名知情人士透露，中國相關部門隨即召集阿里巴巴、字節跳動、騰訊等大型科技企業代表，連續舉行緊急會議，要求評估實際需要多少H200晶片。

外媒報導指出，官方9日先行發出書面要求各家科技企業回報AI模型訓練對H200的需求量；隔日又再度約談業者，討論是否批准企業購買H200。知情人士稱，主管部門已告知企業，政府的最終決定將會「很快」通知。

H200屬於輝達的Hopper系列，雖然比最新的Blackwell架構落後一代，但效能遠勝中國企業此前能取得的H20，而目前中國本土亦無可替代的同等晶片。川普日前在社群媒體表示，只要國安無虞、美國政府仍能掌握相關風險，就會允許H200賣給「經過審核的客戶」。

中國一方面希望加速AI發展，另一方面又擔心依賴美國晶片將不利於「科技自主」的長期戰略。知情人士指出，北京的底線是，開放企業採購H200不得阻礙國產晶片的推動方向；同時，金融、能源等被視為敏感的產業，仍可能被排除在採購名單之外。

此外，有分析師提醒，目前外界不要認定H200已完全解禁，真正的關鍵是輝達何時能出貨、是否能順利認列收入。除了中國官方是否點頭放行，美方後續是否制定更具體的管控規則，也將決定這批晶片能否真正流入中國市場。

