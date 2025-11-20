輝達Q3交驚人佳績！營收達1.8兆新高 年增62％推動盤後走強

（記者張芸瑄／綜合報導）輝達公布2025會計年度第3季（截至10月26日）財報，營收達570億美元，約合新台幣1兆7,785億元，創下公司歷史新高。數據顯示，本季營收較上一季成長22％、較去年同期增加62％。財報發布後，輝達盤後股價應聲走揚，漲幅超過4％。

財報中也列出本季毛利率表現。依一般公認會計原則（GAAP）計算的毛利率為73.4％，若採非GAAP標準則為73.6％；當季稀釋後每股盈餘（EPS）兩者同為1.30美元。

廣告 廣告

圖／輝達公布2025會計年度第3季（截至10月26日）財報，營收達570億美元，約合新台幣1兆7,785億元，創下公司歷史新高。（翻攝 NVIDIA臉書粉絲專頁）

執行長黃仁勳在說明中提到，旗下Blackwell平台需求強勁，雲端GPU供不應求。他指出，生成式AI的訓練與推論需求持續攀升，帶動整體市場快速擴張，並形容AI生態系正於全球各產業加速發展，逐步邁向全面普及的新階段。

輝達並在財報中提到，2026會計年度前九個月，公司已透過現金股利與股票回購向股東返還370億美元。至第3季底，尚有622億美元的庫藏股授權額度尚未動用。

此外，公司宣布將於2025年12月26日發放下一季每股0.01美元的現金股利，資格以2025年12月4日收盤前完成登記的股東為準。

更多引新聞報導

房仲爸偷約女業務一週六次！鹹濕對話「明明有高潮」成鐵證 女嬌嗲喊：運動夠了會瘦

高薪女主管被軍人夫背叛！服役間爬上小三床「纏綿性愛」 偷嚐禁果長達22個月

