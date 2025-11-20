輝達Q3業績報喜 激勵台股早盤勁揚逾800點！台積電噴漲65元至1460元

台股週四早盤開高，甫開盤即大漲逾800點，最高漲至27493點。廖瑞祥攝



AI巨擘輝達第3季營收與獲利優於華爾街預期，盤後股價勁揚5%。受到輝達財報激勵，台股今日（11/20）開高，甫開盤即大漲逾800點，最高漲至27493點，收復5日線，但仍在月線之下。台積電最高漲至1460元。

美股市主要指數從跌深反彈，科技股走強。道瓊工業指數小幅上漲47.03點或0.10%，收46138.77點；標普500指數上揚24.84點或0.38%，收在6642.16點；那斯達克指數揚升131.38點或0.59%，收22564.23點；費城半導體指數上漲119.00點或1.82%，收6670.03點。

廣告 廣告

台積電昨收在1395元，今早開盤大漲55元，最高漲65元至1460元，同步收復5日線、10日線。

主要權值股皆漲，台達電、緯穎漲逾半根，智邦、鴻海漲逾3%，廣達、日月光投控漲逾2%，其餘權值股皆小漲。

更多太報報導

輝達黃仁勳稱Blackwell 銷售「好到爆炸」! 台積電反彈、台股回神大漲800點 收復兩萬七大關

獨家／Google劍潭新辦公室啟動 ！鄰近英業達廣達「起家厝」風水揭密曝光

台積電退休老將把「先進製程」複製給英特爾？ 吳誠文：萬人研發成果難帶走