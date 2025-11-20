輝達Q3營收飆破570億美元！黃仁勳信心喊話「AI不是泡沫！我們遙遙領先」─但中國市佔已歸零，下一步又該怎麼走？

AI 是不是泡沫？黃仁勳用財報回答

AI到底會不會泡沫化？就在全球投資人盯著這個問題時，輝達在11月19日端出一份超亮眼的成績單：第三季營收衝上570.1億美元、年增62%，全面壓過市場預期，稀釋後每股盈餘達1.30美元，資料中心營收更達512億美元。

這些指標全都優於華爾街估算，延續輝達連續多季「全面超標」的氣勢，顯示這場大規模的AI榮景仍未衰退。財報一公布，盤後股價立刻翻紅，在延後交易中跳漲超過4%。公司同時預告第四季營收上看650億美元，遠高於市場先前預期的610億美元。

這家晶片巨頭今年成為全球首家市值突破5兆美元的企業，讓投資人擔心估值是否過熱。黃仁勳在財報會議一開場就先打消疑慮，他說外界喊的AI泡沫，從輝達的角度看完全不成立，還特別強調：「輝達不是一般的加速器，我們在AI的每個階段都領先，從前訓練、後訓練到推論都是。」他表示，AI正在進入一場全面性的技術轉型，而輝達正站在這個變革的中心。

他進一步指出，AI正在同時經歷三大平台轉移：一般運算走向加速運算、傳統機器學習被生成式AI取代，更自主的「代理式AI」與實體AI（如機器人、無人車）快速成長。這三股力量一起把市場往前推，而每個轉變都會創造新的基礎設施需求。黃仁勳說：「輝達能推動這三項轉變，並支援任何形式、任何模態的AI。」

黃仁勳說，市場對輝達晶片的需求還在往上衝。Blackwell訂單一路爆棚，雲端GPU幾乎售罄，無論是訓練或推論，算力需求都在加速放大。他形容現在已經進入AI的「正向循環」，整個生態系正快速擴張，從基礎模型開發者、各類新創，再到更多產業與更多國家，全都加速湧入這波浪潮。

輝達執行長黃仁勳（左）前往APEC會場，與南韓總統李在明（右）會面。（美聯社）

Q4 營收上看 650 億，但中國市場慘兮兮

《日經亞洲》指出，輝達給出的第四季財測，營收上看650億美元，但公司特別強調，這個數字完全不包含任何中國的資料中心收入。這個缺口是輝達在美中雙邊政治壓力下的必然結果。

本季最尷尬的產品就是H20晶片。輝達表示，第三季H20銷售「微不足道」，主因仍卡在美中緊張局勢。H20是為因應美國出口管制、專門替中國市場打造的H100「閹割版」，但今年4月開始，美國要求出口必須申請許可，且銷售還得被抽走15%收益分給美國政府。

美方還在談收益分成時，北京9月就先指控輝達違反《反壟斷法》，黃仁勳坦言，輝達在中國的市占率從95%瞬間跌到0。財務長克雷斯（Colette Kress）在電話會議指出，第三季H20銷售額只有約5,000萬美元，許多原本規模不小的訂單，在地緣政治與中國市場競爭升溫下都未能成交。

在這樣的背景下，輝達短期內重返中國市場看起來希望不大。財務長克雷斯表示，公司會持續與美中政府保持溝通，但目前還沒有具體突破。10月川普與習近平在南韓APEC場邊談了一輪，雙方也未在輝達的出口問題上取得進一步成果。

輝達特供中國的H20晶片近日傳出將停售，部分中國經銷商表示不再接H20訂單。示意圖。（資料照，柯承惠攝）

​ 輝達的下一步：進軍南韓、連線沙烏地

《衛報》指出，對於輝達的前景預測，市場上呈現兩種截然不同的聲音。一些分析師認為，AI還沒碰到天花板。Investing.com資深分析師蒙泰羅（Monteiro）說，輝達的財報已經解答市場疑慮——AI需求根本沒有放慢，擴建資料中心是全球科技企業的核心任務。

Motley Fool的資深分析師邁爾（David Meier）指出，輝達在AI晶片領域的領先幅度仍然非常大，因此營收與毛利大致會落在預期區間，真正值得關注的是管理層怎麼看下一步市場方向，包括AI與公司正布局的新領域。

另一派則顯得沒那麼樂觀。Forrester資深分析師艾爾文・阮（Alvin Nguyen）認為，輝達現在的高速成長難以長期維持；一旦供給追上需求、創新速度放慢，或企業習慣了目前的擴張步調，成長曲線就會趨於平緩。

市場也出現不小的壓力訊號：輝達11月股價下跌7.9%，彼得・泰爾的Thiel Macro已在上季清空持股，軟銀也出售了價值58億美元的股票，讓外界對「AI是否泡沫化」的討論再度升溫。

從但輝達的主戰場來看，需求仍在快速外擴。黃仁勳在10月曾預估，靠著最新一代Blackwell AI晶片與下一代Rubin平台的「早期導入」，公司在2026年前的相關營收可望達到5,000億美元，而這個估算還沒把中國與其他亞洲市場算進去。財務長克雷斯也補充，公司「可能還會收到更多訂單」，意味著目前公布的2025、2026年目標很可能只是起點。

在全球布局上，輝達的腳步也明顯加快。公司宣布將與南韓政府，以及三星電子、SK海力士等大型科技企業深化合作，共同打造南韓的AI基礎設施，呼應李在明政府推動「主權AI模型」的政策目標。

11月19日，輝達也公布與沙烏地阿拉伯AI公司Humain的大型合作案，計畫在沙烏地與美國部署多達60萬顆GPU。這項合作在華府舉行的「美沙投資論壇」上發布，時間剛好與沙烏地王儲穆罕默德・賓・沙爾曼（Mohammed bin Salman）訪美行程同步。

