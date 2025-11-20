輝達Q3營收飆破570億美元！黃仁勳信心喊話「AI不是泡沫！我們遙遙領先」─但中國市佔已歸零，下一步又該怎麼走？
在一片「AI會不會泡沫化」的討論聲中，輝達亮出超猛成績單：第三季營收再創新高、資料中心需求水漲船高，總營收達570.1億美元。《衛報》11月20日報導，黃仁勳在財報會議中安撫市場情緒：「我們在AI的每個階段都領先，這根本不是泡沫。」第四季營收上看650億美元。但在美中角力下，中國市場幾乎斷崖式歸零，H20晶片銷售慘淡。輝達的重心也跟著大轉彎，往南韓、中東加速布局，把全球AI基建當成下一波成長引擎。
AI是不是泡沫？黃仁勳用財報回答
AI到底會不會泡沫化？就在全球投資人盯著這個問題時，輝達在11月19日端出一份超亮眼的成績單：第三季營收衝上570.1億美元、年增62%，全面壓過市場預期，稀釋後每股盈餘達1.30美元，資料中心營收更達512億美元。
這些指標全都優於華爾街估算，延續輝達連續多季「全面超標」的氣勢，顯示這場大規模的AI榮景仍未衰退。財報一公布，盤後股價立刻翻紅，在延後交易中跳漲超過4%。公司同時預告第四季營收上看650億美元，遠高於市場先前預期的610億美元。
這家晶片巨頭今年成為全球首家市值突破5兆美元的企業，讓投資人擔心估值是否過熱。黃仁勳在財報會議一開場就先打消疑慮，他說外界喊的AI泡沫，從輝達的角度看完全不成立，還特別強調：「輝達不是一般的加速器，我們在AI的每個階段都領先，從前訓練、後訓練到推論都是。」他表示，AI正在進入一場全面性的技術轉型，而輝達正站在這個變革的中心。
他進一步指出，AI正在同時經歷三大平台轉移：一般運算走向加速運算、傳統機器學習被生成式AI取代，更自主的「代理式AI」與實體AI（如機器人、無人車）快速成長。這三股力量一起把市場往前推，而每個轉變都會創造新的基礎設施需求。黃仁勳說：「輝達能推動這三項轉變，並支援任何形式、任何模態的AI。」
黃仁勳說，市場對輝達晶片的需求還在往上衝。Blackwell訂單一路爆棚，雲端GPU幾乎售罄，無論是訓練或推論，算力需求都在加速放大。他形容現在已經進入AI的「正向循環」，整個生態系正快速擴張，從基礎模型開發者、各類新創，再到更多產業與更多國家，全都加速湧入這波浪潮。
Q4營收上看650億，但中國市場慘兮兮
《日經亞洲》指出，輝達給出的第四季財測，營收上看650億美元，但公司特別強調，這個數字完全不包含任何中國的資料中心收入。這個缺口是輝達在美中雙邊政治壓力下的必然結果。
本季最尷尬的產品就是H20晶片。輝達表示，第三季H20銷售「微不足道」，主因仍卡在美中緊張局勢。H20是為因應美國出口管制、專門替中國市場打造的H100「閹割版」，但今年4月開始，美國要求出口必須申請許可，且銷售還得被抽走15%收益分給美國政府。
美方還在談收益分成時，北京9月就先指控輝達違反《反壟斷法》，黃仁勳坦言，輝達在中國的市占率從95%瞬間跌到0。財務長克雷斯（Colette Kress）在電話會議指出，第三季H20銷售額只有約5,000萬美元，許多原本規模不小的訂單，在地緣政治與中國市場競爭升溫下都未能成交。
在這樣的背景下，輝達短期內重返中國市場看起來希望不大。財務長克雷斯表示，公司會持續與美中政府保持溝通，但目前還沒有具體突破。10月川普與習近平在南韓APEC場邊談了一輪，雙方也未在輝達的出口問題上取得進一步成果。
輝達的下一步：進軍南韓、連線沙烏地
《衛報》指出，對於輝達的前景預測，市場上呈現兩種截然不同的聲音。一些分析師認為，AI還沒碰到天花板。Investing.com資深分析師蒙泰羅（Monteiro）說，輝達的財報已經解答市場疑慮——AI需求根本沒有放慢，擴建資料中心是全球科技企業的核心任務。
Motley Fool的資深分析師邁爾（David Meier）指出，輝達在AI晶片領域的領先幅度仍然非常大，因此營收與毛利大致會落在預期區間，真正值得關注的是管理層怎麼看下一步市場方向，包括AI與公司正布局的新領域。
另一派則顯得沒那麼樂觀。Forrester資深分析師艾爾文・阮（Alvin Nguyen）認為，輝達現在的高速成長難以長期維持；一旦供給追上需求、創新速度放慢，或企業習慣了目前的擴張步調，成長曲線就會趨於平緩。
市場也出現不小的壓力訊號：輝達11月股價下跌7.9%，彼得・泰爾的Thiel Macro已在上季清空持股，軟銀也出售了價值58億美元的股票，讓外界對「AI是否泡沫化」的討論再度升溫。
從但輝達的主戰場來看，需求仍在快速外擴。黃仁勳在10月曾預估，靠著最新一代Blackwell AI晶片與下一代Rubin平台的「早期導入」，公司在2026年前的相關營收可望達到5,000億美元，而這個估算還沒把中國與其他亞洲市場算進去。財務長克雷斯也補充，公司「可能還會收到更多訂單」，意味著目前公布的2025、2026年目標很可能只是起點。
在全球布局上，輝達的腳步也明顯加快。公司宣布將與南韓政府，以及三星電子、SK海力士等大型科技企業深化合作，共同打造南韓的AI基礎設施，呼應李在明政府推動「主權AI模型」的政策目標。
11月19日，輝達也公布與沙烏地阿拉伯AI公司Humain的大型合作案，計畫在沙烏地與美國部署多達60萬顆GPU。這項合作在華府舉行的「美沙投資論壇」上發布，時間剛好與沙烏地王儲穆罕默德・賓・沙爾曼（Mohammed bin Salman）訪美行程同步。
更多風傳媒報導
其他人也在看
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
靠中國的都跌坐在地上！ 謝金河點名「這7檔」：股價都很慘
高市早苗「台灣有事論」引發中國反彈，14日起中國外交部宣導中國民眾「避免前往日本旅遊」，導致17日日經指數下跌1620.93點，觀光類股大跌，伊勢丹百貨更是下挫11.3%。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，近年來兩岸紛爭上出現在台灣的戲碼都會複製在日本上，他認為，「靠中國的日本企業都會跌坐在地上」。EBC東森財經新聞 ・ 6 小時前
台股、美股買點未到？專家警告「2種股票」先閃為妙：行情下殺時會睡不著
台股近來連日震盪，1周震幅逾千點，引發市場情緒動盪，投資人普遍陷入恐慌。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰直言，目前美股與台股還沒有到達具有吸引力的買入條件。蔡明彰在個人YT指出，這波的低點一定是在恐慌的賣壓釋出後，首當其衝的2種股票，先閃為妙，第一種是波段漲幅大太、估值太高；第二是融資包袱太重。他提到，「出來江湖混一定要還，何況借錢做股票，水可載舟、亦可覆舟，行......風傳媒 ・ 14 小時前
10月獲利「年增1145%」！這「被動元件廠」開盤即攻頂 電零股8檔飆漲停最強勢
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導美股週三在科技股領漲下，主要四大指數震盪收高，市場看好AI晶片巨頭輝達（Nvidia）財報，輝達盤後也公布了2026財年第三季...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
記憶體股被猛錯殺？外資反手點火這3檔 喊明年獲利狂飆2股本...目標價直接飛到5字頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群昨（19）日在大盤重擊下全線潰逃，南亞科與旺宏爆量下殺，華邦電解禁後更是連續2天跌不停，群聯、威剛、宇瞻、商...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
上櫃最大違約案爆發！「芝蔴街美語」母公司3482萬違約交割 復牌滿月就翻車
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導「芝蔴街美語」母公司新華泰富（5481）近日再度出事。櫃買中心公告，新華11月19日爆出違約交割，由宏遠證券通墾金額高達3482...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
【Yahoo早盤】輝達救全村！台股飆漲900點創史上第二大漲點 分析師林漢偉：錯過早盤等午盤
輝達第三季財報表現優於預期，美股主要指數強彈，激勵台股今（20）日量價齊揚，開在27212.91點，上漲632.79點盤，早盤漲點一度擴大至900餘點，來到27,493點。摩爾投顧分析師林漢偉開盤後受訪表示，指數原本就有墊高動能，搭配輝達利多題材，使得加權指數漲勢強勁，盤中可留意27,310點關鍵位置，若能守穩，指數就有機會持續強勢。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前
法人狠倒710億台積電重傷 台股重摔691點/輝達遭三路空襲 財報能否回擊全看黃仁勳/被動族群逆風撐場 蜜望實興勤強彈｜Yahoo財經掃描
美股周一全面下挫，投資人靜待本周輝達財報與即將公布的就業數據，加上市場還是籠罩在AI泡沫化的隱憂中，四大指數全面收黑。道瓊工業指數大跌1.18%；標普500指數下跌0.92%；那斯達克指數下跌0.84%；費城半導體指數下挫1.55%。科技股方面，Google因波克夏揭露持股大漲3.11%，但蘋果、Meta、美光、超微與輝達皆走弱。台積電ADR同步收跌0.99%，影響今日台股電子權值股氣氛。 亞股今日普遍承壓，因中日關係緊張下，日股重挫3.22%，韓股同步下跌3.32%，港股走弱1.72%，上證指數則小跌0.81%，區域市場風險情緒偏空。 台股今（18）日開盤即受美股重挫拖累，終場重挫691.19點、失守2萬7千點，收26,756.12點，跌幅2.52%，並收在全日最低，成交值放大至6,406.61億元。權值三王同步走弱，台積電(2330)大跌40元收1,405元、鴻海(2317)收230元、聯發科(2454)下挫至1170元，壓抑指數表現。盤面雖多數電子股承壓，但備援電池模組(BBU)與被動元件族群仍逆勢吸金，長園科(8038)、AES-KY(6781)、蜜望實(8043)等強勢走高。另一焦點在股王信驊(5274)盤中衝上6,690元改寫歷史新高，終場仍大漲收在6,500元，成今日市場亮點。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
輝達「美國製造」功臣！3大台廠被點名：未來4年擴大布局
AI巨頭輝達再度端出「救世主級」財報，最新財報開紅盤，強到直接把整個市場的AI泡沫疑慮一腳踹飛，輝達財務長克瑞斯（ColetteKress）在今（20）日清晨舉行線上法人投資會議上，點名台廠，包括鴻海、緯創、矽品精密（已併入日月光集團）及其他夥伴合作，未來4年將擴大輝達在美國布局。中時財經即時 ・ 2 小時前
記憶體綠中一點紅！「指標大廠」傳攜手SanDisk 炸逾36萬張登台股人氣王
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（19）日開低震盪，截至11時20分，暫收26,720.07點，跌36.05點、跌幅0.13%。記憶體指標大廠力積電（6770）傳出與美國...FTNN新聞網 ・ 1 天前
搶賺100萬元！興櫃股王鴻勁申購今截止 2日已凍結市場資金1958億元
興櫃股王鴻勁（7769）預計27日掛牌上市，統計辦理公開申購2日共吸引13萬1,018人參加，以承銷價1,495元計算，共凍結市場1958.7億元資金投入抽籤。今（19）日為申購最後一天，早盤股價上漲逾4%，現增行情價有撐，若加計今日預估抽籤人數有望來到17萬人，三日凍結市場超過2500億元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
統一收購家樂福 301億成交 將躍居超商、量販第一大零售集團
統一併購台灣家樂福之後，一年約為集團注入約800億元營收，更具有全通路的零售優勢，包含超商、超市、量販、百貨，也讓台灣零售市場進一步「本土化」，以重要市占率來看，統一成為台灣超商、量販第一大，超市第二大的零售集團。聯合新聞網 ・ 1 天前
記憶體狂飆5成掀PC產業海嘯？卻遭喊跌2成、大摩點名「7巨頭」中箭 宏碁陳俊聖：DDR5將翻船
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體價格從下半年一路狂奔，漲幅上看5成，市場震盪迅速擴大，不僅TrendForce預估明年PC出貨量可能重摔超過2成，摩根士丹...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體大逃殺！華邦電、南亞科爆量翻黑跳水逾8% 分析師：勿接刀
台股今（20）日上演大反攻，盤面類股百花齊放，惟記憶體族群盤中股價由紅翻黑上演大逃殺，台股前三大成交王由力積電（6770）、華邦電（2344）和南亞科（2408）霸榜，成交量皆達20萬張以上，成交金額合計逾600億元，其中雙雄盤中股價一度跳水逾8%。對此，分析師則示警，目前並非好的進場時機，不建議馬上進場接刀。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前
法人狂砍326億 台股午後翻黑尾盤跳水/輝達財報倒數揭密 AI鏈屏息觀望/漲價題材加持 被動元件小兵亮燈搶鏡｜Yahoo財經掃描
美股周二賣壓持續不止，科技股成主要提款來源，市場一方面等待輝達財報、一方面對AI估值過高與12月降息機率下降感到憂心，四大指數全數走弱並跌破50日均線。道瓊工業指數大跌1.07%；標普500指數下跌0.83%；那斯達克指數下跌1.21%；費城半導體指數重挫2.31%。個股方面，輝達收跌2.81%，超微、邁威爾、美光跌幅皆在4%至5%，反映AI產業風險偏好降溫；而微軟傳出將與輝達投資聊天機器人開發商Anthropic，未來應用在微軟雲端，股價仍下挫2.7%。而拆分後的Netflix，因分析師重申「買入」評級，股價因此反彈3.45%。台積電ADR走弱，壓抑今日台股電子權值股氣氛。 亞股今（19）日走勢分歧，日股盤中震盪，終場下跌0.34%，韓股續弱，港股小跌0.38%，上證指數則微幅走揚0.18%，區域市場整體仍偏向觀望。 台股今日適逢台指期結算，盤中雖一度受到AI股回神帶動觸及26,902.97點，但買盤力道不足，加上台指期結算日賣壓湧現，終場下跌176點收在全日最低26,580.12點，成交量縮至4,951.98億元。台積電(2330)早盤一度翻紅至1,415元，但尾盤遭4,122張大單砸出，終場收跌10元至1,395元，失守1,400元；鴻海(2317)、聯發科(2454)同步走弱，壓抑指數表現。盤面上，記憶體族群續呈弱勢，華邦電(2344)、旺宏(2337)跌逾3%，南亞科(2408)小跌0.3%；模組股商丞(8277)更遭打至跌停。反觀被動元件族群獲利多襲來，中小型個股火力全開，光頡(3624)、金山電(8042)雙雙亮燈，蜜望實(8043)亦盤中觸頂；天仁科技(6834)、千如(3236)、信昌電(6173)等同步走強。生技股同樣成為避險資金方向，康霈*(6496)亮燈漲停、浩鼎(4174)與易威(1799)同步收高。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 22 小時前
輝達亮眼財測重振市場信心！市值盤後飆增2200億美元
據《路透社》報導，這份結果至少暫時安撫了，因擔心AI熱潮脫離基本面而緊張的投資人。全球市場一直以這家晶片設計商作為風向球，觀察數十億美元投入AI基礎建設是否真正反映實質需求，抑或形成一場AI泡沫。在財報公布之前，市場疑慮已使輝達11月股價下跌近8%，而該股在過去3年...CTWANT ・ 8 小時前
記憶體一哥今出關暴衝！爆量46.3萬張下殺 他曝關鍵價位：3大觀察重點
記憶體族群近期火熱，其中 DRAM 雙雄之一的華邦電今（18）日正式「出關」，解除每 20 分鐘撮合一次的交易限制。但是受前一個交易日美股全面走弱拖累，今（18）日台股投資情緒明顯偏空，多檔個股紛紛翻黑，記憶體族群更成重災區。剛出關的華邦電（2344）終場收在 61.4 元，重挫 7.25%，成交量爆出 46.3 萬張，殺盤力道猛烈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台股拉回免驚？ 李永年喊「第5波還沒來」：有望上看46000
台股近期震盪加劇，從11月3日的高位28554點迄今，截至昨（18日）收報26756點，已經下跌近2100點，令人好奇是否展開第四波回檔修正，對此啟發投顧分析師李永年認為，台股現階段尚未真正進入第五波，可能還會回檔1~2個月才會進入主升段，屆時有機會上看34000點，倘若走勢延續，預估末升段（真正的第五波）有望上看46000點。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
台股低接的時機到了？ 專家揭「反彈2條件」：不能跟4月比
台股近來連日震盪，1週震幅逾千點，引發市場情緒動盪，投資人普遍陷入恐慌。對於外資賣壓、科技股回檔與AI族群獲利了結，使大盤走勢急速轉弱，許多投資人好奇，是否再度重演4月美國總統川普開啟關稅戰後的大幅修正。然而，財經專家「股魚」今（19）日提出不同觀點，「不能跟4月比」。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前