輝達Q3財報亮眼！ 營收狂飆62%、再創歷史新高

美國人工智慧晶片大廠輝達（Nvidia）週三（19日）盤後公布第三季財報，營收和獲利都超出預期，其中，營收達570億美元，不但再創歷史新高，也較上一季增長22%，年增幅更達62%。

輝達指出，資料中心持續擔任成長引擎，營收512億美元，同樣刷新紀錄，並較上一季成長25%、較去年同期大幅增加66%；遊戲方面，營收為43億美元，較前一季微幅下滑1%，但較去年同期成長30%。

輝達第三季一般公認會計原則（GAAP）的毛利率73.4%，非GAAP毛利率為73.6%，當季稀釋後每股純益同為1.30美元。

輝達創辦人暨執行長黃仁勳表示，「Blackwell 產品線的銷售表現極為強勁，雲端GPU更是全面售罄。訓練與推理的運算需求持續加速並呈倍數成長，我們已進入AI的良性循環。AI生態系高速擴張，基礎模型開發者與新創公司遍布更多產業和國家，AI正無所不在地改變一切。」

輝達預測，AI需求持續推升運算市場成長，將延續公司今年度強勁表現，展望下季營收可望達650億美元。

股市表示上，輝達19號收盤上漲2.85%，盤後也持續上揚，一度上漲超過4%。



