輝達Q3財報佳晶片賣到好到不行 京元電20日爆大量推升股價收漲7.6%

台股20日受輝達Q3財報表現超乎預期帶動數呈現強勢反彈，終場加權指數大漲846點，站穩5日均線位置，收盤時整體盤面表現，漲幅前三大類股依序為玻璃、電子零組件及油電燃氣，電子相關類股齊漲扮演盤勢主流，輝達執行長黃仁勳表示，Blackwell晶片銷售賣到好的不行，也除激勵輝達概念族群股齊漲外，先進封裝(CoWos)族群股亦全面走高，其中封測廠京元電(2449)再爆大量，推升股價開高走高，終場股價大漲15元、收在221.5元，為族群股中量價表現突出的個股。

輝達Q3財報表現超乎市場預期，營收達570.1億美元、季增22%、62.5%，每股盈餘(EPS)為1.3美元、季增23.5%、年增60.6%，展望Q4成長動能仍在，營收約650億元、季增14%。台股供應鏈受到激勵，在權值股領軍下各類股齊漲，帶領加權指數報復性反彈，終場指數上漲846.24點、收在27426.36點，總成交值為5895.15億元。櫃買市場指數走勢與台股相當，同樣開高走高並收高，終場指數上漲6.25點、收在252.95點，總成交值為1275.61億元。

輝達Q3財報營收創歷史新高，從占比來看，資料中心占89.8%，主要成長動能來自Blackwell GPU出貨放量與資料中心需求爆發所驅動，因此台股供應鏈中的輝達概念族群股及CoWos族群個股，20日開盤後均受到連動，呈現量價齊揚的走勢，而CoWos族群股中的京元電買盤表現積極，帶領股價開高走高，午盤過後一度拉升至215元高點、上漲18.5元，直至盤前一根獲利賣單拋出，將股價壓回，最終以上漲15元作收，成交量放大至4.22萬餘張，為族群股中成交量最大的個股，漲幅則僅次於穎崴(6515)的漲停板。

理周投研部指出，由於Blackwell GPU出貨量增亦帶動先進封測業務成長，京元電自今年6月起至10月營收呈現連續5個月雙增，而10月營收為34.19億元、月增4.5%、年增41.8%，為歷史新高，累計今年前10個月營收為283.9億元、年增29.2%，為歷史次高。

面對京元電業績成長動能持續，且外資亦上修京元電目標價，但截至19日止，外資、自營商均呈現連續4日賣超局面，賣超量分別為21442張及3853張，主力亦連2日賣超共計5563張；投信則是連續4日買超共計26528張。同為封測的日月光(3711)20日股價也是帶量上漲13元、收在222.5元，但外資與投信操作卻是相反，外資呈現4日買超，投信是連續4日賣超，土洋對作局面相當明顯。

周投研部表示，以京元電20日收盤價211.5元計算，股價已站上所有均線之上，且自5日線至月線的乖離率維持在-4.8%至-4.54%的偏低區間內，顯示目前股價仍處於低檔，後續股價在業績題材與量能配合下，股價有機會進一步挑戰於4日盤中拉上231元高點，短線操作可於股價拉回時，尋找適當買點進場。



