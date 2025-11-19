輝達Q3財報優於預期、盤後股價飆升 美股震盪收高

2024年6月，輝達在台北電腦展展示的Blackwell圖形處理器。路透社



人工智慧（AI）晶片巨頭輝達於美東時間週三（11/19）公布第3季財報，表現超越華爾街預期，公司股價也在盤後交易飆升超過5％。美國股市主要指數則震盪收高，從近期跌勢中反彈，科技股走強。

輝達（Nvidia）財報顯示，公司股價每股盈餘經調整後為1.30美元，優於倫敦證券交易所集團 （LSEG）分析師預估的1.25美元。營收則達570.1億美元，高於此前預估的549.2億美元。

輝達表示，預計第4季銷售額約為650億美元，上下浮動2％，優於分析師此前預估的616.6億美元。淨利潤則預估可從去年同期的193.1億美元（每股78美分）躍升65％至319.1億美元（每股1.30美元）。

輝達的股價在盤後交易時段上漲超過5%。在財報公布前，市場疑慮曾導致輝達股價於11月下跌近8%，此前公司股價在過去3年內飆升1200%。

「Blackwell晶片銷售額遠超預期，雲端GPU更已售罄」，輝達執行長黃仁勳發聲明表示：「AI生態系統正在快速擴張，基礎模型開發者持續增加，跨產業、跨國界的AI新創企業也不斷湧現。AI正無處不在，無所不能。」

輝達已躍居市值最高的上市公司，主要歸功於市場對其GPU（圖形處理器）等AI晶片的強勁需求。微軟、亞馬遜、谷歌、甲骨文及Meta皆為其客戶，所有頂尖科技企業皆採用該公司晶片開發新型AI模型。

在輝達公布財報前，美國股市主要指數震盪收高。道瓊工業指數小幅上漲47.03點或0.10%，收報46138.77點；標普500指數上揚24.84點或0.38%，收在6642.16點；那斯達克指數則揚升131.38點或0.59%，收22564.23點；費城半導體指數上漲119.00點或1.82%，收6670.03點。

