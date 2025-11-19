輝達Q3財報揭曉營收創高 黃仁勳：Blackwell銷量遠超預期
人工智慧（AI）晶片大廠輝達週三公布第3季財報，營收達570億美元（約新台幣1兆7785億元），營收與獲利皆優於華爾街預期，輝達預估第4季營收將達650億美元，也高於倫敦證券交易所集團（LSEG）彙整分析師平均預估值616.6億美元。輝達執行長黃仁勳透露，Blackwell的銷量遠超出預期。
輝達公布截至2025年10月26日的第3季財報，營收達570億美元，不僅創下歷史新高，較前一季成長22％、較去年同期大增62％，全面優於市場預期，外媒形容，這份財報「證實人工智慧革命仍在強勁發展」，市場對AI泡沫的疑慮也因此獲得緩解。輝達股價盤後漲幅擴大至4%。
本季依GAAP與非GAAP計算的毛利率分別為73.4％與73.6％；當季稀釋後每股盈餘（EPS）都是1.30美元。營收結構方面，資料中心業務仍是最大成長動能，第3季營收達512億美元，高於市場預估的493.4億美元，並較去年同期成長66％。遊戲事業營收43億美元，略低於分析師預期的44.2億美元。
展望未來，輝達預估第4季營收有望能夠達到650億美元，明顯高於市場預估的619.8億美元，反映AI伺服器與高效能運算需求仍然強烈。黃仁勳更表示：「Blackwell銷售火熱到難以置信，雲端GPU銷售一空。」
黃仁勳指出，無論是AI訓練或推論，全球算力需求都以指數級速度成長，他說：「我們已進入AI的良性循環。AI生態系正於各國、各產業快速擴張，基礎模型開發者與AI新創大量湧現，AI正在無所不在地全面展開。」
