輝達Q4指引再超預期！黃仁勳定調「算力即製造業」：Blackwell需求難以置信

全球AI晶片霸主輝達（NVIDIA）最新公布2026會計年度第三季財報，營收與獲利再創新高、超越華爾街預期，不僅交出了單季營收570美元，更給出了高達650億美元的第四季營收指引。執行長黃仁勳在法說會上以「算力即製造業（Computing is Manufacturing）」重新定義資料中心的角色，並宣告AI正從單純的生成式對話，跨入具備推理能力的「代理AI（Agentic AI）」時代。

然而，在一片樂觀情緒中，知名半導體分析師陸行之雖然肯定輝達「救全村」的實力，但也點出庫存水位升高的潛在風險。

財報亮點：Blackwell需求「難以置信」

達第三季營收達570億美元，年增62%，季增22%，其中資料中心業務佔比已逼近9成。面對市場擔憂新一代Blackwell晶片是否存在供應鏈瓶頸，黃仁勳直言需求是「難以置信（Incredible）」且「瘋狂的」。

不僅現有的Hopper架構需求未減，Blackwell的量產正在全速推進。黃仁勳透露，微軟、甲骨文（Oracle）與OpenAI等客戶不僅在搶晶片，更是在搶建能容納這些晶片的「AI工廠」。

黃仁勳：算力製造業與 AI 的下一階段

在法說會上，黃仁勳提出的觀點超越了晶片本身，觸及了產業結構的根本改變：

資料中心轉型為「AI工廠」：黃仁勳強調，未來的資料中心不再只是儲存數據的倉庫，而是24小時運作的工廠。它們「吃進」電力與數據，「生產」出高價值的AI Token（人工智慧標記）。這意味著算力正式成為一種新的工業製造業。

代理AI（Agentic AI）的崛起：黃仁勳指出，AI正在進化。現在的模型不只是回答問題，而是開始具備「推理（Reasoning）」與「規劃」能力，能自主調用工具解決多步驟的複雜任務。這種轉變將大幅增加推論（Inference）階段的算力消耗。

實體 AI（Physical AI）落地： 黃仁勳認為，AI 進入物理世界的時刻已經到來。透過Omniverse平台與數位孿生技術，機器人與工業自動化將是下一波AI浪潮的變現核心。

陸行之：輝達超越蘋果 躍升台積電最大客戶

針對輝達財報的強勁表現，陸行之在其社群平台發表了最新評論。他認為輝達的強勢指引將帶動科技股反轉，但也提出了對庫存與供應鏈地位變化的深刻觀察。

陸行之表示：「在經過11月份的科技股拉回，市值王Nvidia的好數字好指引又要救全村讓半導體及科技股反轉了，不單是3Q25營收季增25%，4Q25居然還要再季度成長12-16%，都優於市場預期近4-5個百分點，但唯一遺憾的是Nvidia的庫存月數持續季增、年增，當然有可能公司持續看好新產品出貨而增加庫存，但供應鏈最怕的是大客戶買太多，然後突然反轉，我們持續密切觀察。」陸行之強調：「值得注意的是，因為蘋果在創新方面不爭氣，我們估計今年前三季度Nvidia已經成為台積電的最大客戶，2026/2027台積電1.6/1.4奈米的量產不是蘋果說了算。」

分析輝達財報：推論算力的勝利與毛利率壓力

深入解讀本次財報與展望，有兩個關鍵趨勢值得投資人留意。第一點，推論算力的勝利（Inference Victory）： 過去市場普遍認為 AI 需求集中在模型「訓練（Training）」階段，一旦訓練完成，硬體需求將雪崩。但黃仁勳提出的「代理 AI」打破了這個迷思。具備推理能力的AI（如OpenAI o1系列）在產出答案前需要長時間的「思考」，這導致推論算力的需求呈現指數級成長。這意味著輝達的營收模式正從「一次性軍備競賽」轉向「持續性的營運消耗」，長期護城河更加穩固。

第二，高處不勝寒的毛利率與庫存隱憂：儘管營收暴衝，但輝達的毛利率在 Blackwell 量產初期面臨壓力。新架構的複雜度導致良率爬坡較具挑戰性，預計明年初毛利率可能從75%的高點微幅回落至73%左右。

誠如陸行之所言，輝達的庫存月數正在上升。雖然公司解釋，是為了Blackwell的大規模出貨做準備，但在半導體循環歷史中，「庫存攀升」往往是景氣反轉的先行指標。一旦下游雲端巨頭（CSP）縮減資本支出，龐大的庫存將成為沈重負擔。

展望未來，輝達能否在維持高成長的同時，順利消化庫存並將AI應用從雲端推向邊緣（Edge）與實體機器人，將是維持其兆元市值的關鍵。

