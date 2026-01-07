輝達Rubin平台登場 記憶體需求大增

美光科技記憶體。(美光科技)

輝達（NVIDIA）近日正式揭露最新一代 AI 運算平台 Rubin 架構細節，記憶體配置規格較前一代 Blackwell 大幅翻倍，引爆市場對記憶體需求急升的想像空間。





消息帶動台股記憶體族群全面走強，華邦電與南亞科（2408）、群聯（8299）、威剛（3260）等多檔記憶體指標股齊步創下波段新高。加上供給吃緊與漲價預期，6 日股價強勢攻高，創下波段新高。





根據輝達公布資訊，Rubin 平台在記憶體配置上全面升級，HBM4 與 LPDDR5X 支援容量皆為前一代的三倍，新一代 CPU「Vera」最高可支援 1.5TB 記憶體，頻寬更提升至 1.2TB／s。業界分析指出，隨著 AI 系統規模擴大，單一系統對 DRAM 的消耗量將呈現倍數成長，對整體記憶體市場形成結構性拉力。

廣告 廣告





不過，供給端卻面臨明顯瓶頸。SK 海力士與美光今年產能已被北美雲端服務商全數包下，加上 HBM4 堆疊至 16 層後良率僅約六至八成，產能耗損進一步放大供需缺口。在高階 HBM 優先排擠產能的情況下，DDR4、DDR5 及 LPDDR4／5 等標準型 DRAM 供給趨緊，市場預期報價仍有上行空間。





業界分析，在 Rubin 平台至少三倍的記憶體放大效應帶動下，供給吃緊態勢短期難解，記憶體漲價紅利可望持續反映在相關供應鏈的營運表現上。