輝達Rubin架構亮相！ 郭明錤曝AI伺服器次世代電力藍圖、GPU挺進資料中心戰略
AI教主輝達執行長黃仁勳狂放利多，股價半年翻倍創新高，市值衝破5兆元。知名分析師郭明錤近期針對輝達AI伺服器的電源規劃，聚焦電源供應主題與最新產業調查，郭明錤點出，輝達AI伺服器電力規格藍圖可看出，將從GPU/機櫃，走向資料中心的次世代Kyber戰略。
1. 雙線並進：Kyber與VR200 NVL144 （Oberon 機櫃） 同步研發
Kyber的量產時程目標在2026年底前，早於市場共識的2027年，有助於提前驗證800 VDC架構 與高密度機櫃的設計與量產可行性。
2. 參考設計範疇從「機櫃」延伸至「資料中心」
Kyber的規範不僅涵蓋GPU與機櫃層級，還延伸至資料中心的供電與基礎設施要求，如800 VDC/HVDC配電、採用固態變壓器 （SST） 等。此參考設計內涵的延伸，將形成NVIDIA的差異化競爭優勢：在競爭對手仍聚焦於追趕晶片算力與軟體生態之際，NVIDIA已著手定義未來資料中心 (AI工廠) 架構。
3. 除外觀外，與Oberon關鍵差異為電源供應升級
Kyber採高密度刀鋒式設計，外觀與Oberon顯著不同；更關鍵的是，NVIDIA 將資料中心的電力傳輸網路 （Power Distribution Network；PDN） 納入參考設計的討論範圍。這意味著自Kyber世代起，電源架構的重要性已提升至與半導體同等戰略地位。
4. VR200 NVL288的量產風險相對可控
VR200 NVL288僅包含兩個Canister，在設計與量產上的難度較低。若 VR200 Kyber機櫃以2026年底前出貨為目標，則NVL288的成功機率顯著高於NVL576，有利提早進入800 VDC世代。
5. 800 VDC → 12 V 的路徑取捨：單級直降 vs. 兩級轉換 (IBA)
Kyber採用800 VDC並配置專屬電源機櫃。在電力轉換上，單級直降 （single-stage conversion） 800 VDC至12 V負載點（Point-of-Load；POL） 可達最高效率，但電源管理晶片設計與系統安全挑戰高；相較之下，「800 VDC → 54/48 V → 12 V」的兩級轉換 （Intermediate Bus Architecture；IBA) 雖然略犧牲效率，但對量產更有利。預期在未來1–2年內，輝達需在效率優勢 與量產可行性之間取捨，而長期趨勢仍可望收斂至單級直降。
