輝達Vera Rubin全面量產 黃仁勳：預期今年與台積電合作規模龐大

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳5日在美國消費性電子展（CES）宣布，新一代 AI 超級電腦 Vera Rubin 已經全面量產，由6款全新晶片組成。黃仁勳6日在國際記者會中表示，為了讓6款晶片全面進入量產，預期今年與台積電的合作規模會非常龐大，輝達與台積電相關部門每周、甚至每天都在更新進度，雙方保持密切聯繫。

輝達執行長黃仁勳在CES國際記者會表示，預期今年與台積電的合作規模非常龐大。（中央社）

輝達（NVIDIA）5日發表多項產品，包含AI超級電腦Vera Rubin及全新自駕車人工智慧（AI）技術 Alpamayo等。

黃仁勳6日在美國消費性電子展（CES）國際記者會上回應媒體提問指出，Vera Rubin任務極具挑戰性，因為導入全新晶片和最先進製程技術，為了讓6款晶片全面進入量產，「我完全能預期，我們與台積電的業務往來規模將迎來非常龐大的一年」。

黃仁勳表示，不僅那6款晶片，接下來Grace Blackwell超級晶片元件也會大量出貨，還有許多其他產品；台積電與輝達的相關部門一直保持密切聯繫，雙方合作非常緊密，「他們（雙方人員）每一周、甚至每一天都在即時更新進度」。

Vera Rubin平台由6款全新晶片組成，包括Vera CPU、Rubin GPU、NVLink 6交換器、ConnectX-9 SuperNIC智慧網卡、BlueField-4資料處理器、Spectrum-6乙太網路交換器。

黃仁勳於記者會上再次提及輝達與台積電的深厚交情，「我們與台積電合作已超過25年，快接近30年了...我非常感激他們的支持，我知道他們都非常努力地工作」。他也指出，全球對AI工廠所需的先進晶片需求非常地龐大。