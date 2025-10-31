一輩子就這樣！桃園客運司機怒毆高中生十多拳鼻骨斷裂 檢火速起訴求重刑

劉姓司機被激怒，下車狂毆學生。翻攝畫面

桃園客運學生專車劉姓司機（58歲）上月22日不滿學生質疑他收錢態度差，當街停車下車出拳狂毆高中生，導致學生鼻骨骨折、頭臉瘀傷，還罹患「急性壓力反應」。桃園地檢署火速偵辦，今（31日）偵結起訴並建請法院從重量刑，強調「暴力零容忍」。

根據起訴內容，劉男當時駕駛學生專車，見2名學生上車投幣，竟口出「他媽的」等髒話，懷疑學生少投錢。學生表示已投入正確金額要求查看投幣箱卻被拒，氣得說要向學校反映，劉男竟回「找教官也沒用」。接著又罵另一名黃姓學生「臭俗仔」、「賭爛這種臭俗仔」，並在通話時大聲說「我很少跟低能兒講話欸」。

黃姓學生在桃園中山、中平路口下車時不滿回嗆「連錢都不會數，一輩子也就這樣子了。」劉男聽後竟暴怒，當場把車停在車道上，下車在馬路、人行道間揮拳狂毆黃生，還抱摔對方。儘管黃生倒地抱頭無力反抗，劉仍連續出拳十多下，打得他鼻樑骨折、臉部挫傷、耳鳴不止，事後更出現急性壓力反應。

檢方指出，劉男明知車上乘客多為未成年學生，卻仍以粗俗言語挑釁，甚至在車道上施暴，嚴重危害公共安全。經查，他任職期間屢因態度惡劣與違規遭懲處，且曾被解職2次。桃園客運也在事發後火速將他開除。

桃檢檢察長戴文亮接獲報告後，指派重大刑案專組主任檢察官馬鴻驊親自偵辦，連日調閱車內監視器、學生提供影像與學校資料，並詢問多名學生及家長，火速在案發6天內完成偵結起訴。檢方強調，此案不僅侵害學生身體與心靈安全，更破壞社會信任，已向法院建請從重量刑，以警惕類似事件再度發生。



