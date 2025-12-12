「一輩子就這樣」狂毆高中生 桃園客運司機認罪求緩刑

桃園客運一名司機10月間與另名高中生在車上發生爭執，因學生一句「連錢都不會算，這輩子就這樣了」，瘋狂爆揍對方遭送辦，今法院開庭司機向法官表示後悔，希望能與對方生調解求緩刑機會。

桃園客運司機當街爆揍高中生。（圖／資料畫面）

回顧此案，嫌犯桃園客運駕駛劉男10月22日駕駛學生專車，在2名高中生上車投幣時，質疑其中一名陳姓高中生未投入足額車資，另名黃姓同學下車時幫陳男講話，對劉男說「連錢都不會數，一輩子也就這樣子了」，未料2人引此發生激烈爭吵，進而大打出手。

廣告 廣告

劉男將車子停在路上下車瘋狂揮拳毆打黃男，黃男被連續攻擊倒地無力反抗，劉男還繼續捶打10多拳，造成黃男頭部、臉部挫傷、鼻骨閉鎖性骨折出血、前額瘀青、左側耳挫傷耳鳴等傷勢，事後還有「急性壓力反應」等症狀，案發後劉男遭送辦，桃園地檢署於案發後7天火速依傷害罪嫌起訴，並向法院建請從重量刑。

桃園地院今（12）日開庭進行準備程序，劉男委任律師表示劉男在偵審時均坦承犯罪並深切悔悟，請求依刑法57及59條從輕量刑，並指出檢方起訴太快劉男孩來不及與被害學生和解，劉男也當庭表示願誠摯向對方道歉，希望獲得原諒並請求法官給予緩刑機會，法院排定26日調解後開庭，後續將視調解狀況量刑。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

延伸閱讀

影/台鐵吉安站莽男搭霸王車 還猛推、毆打站務員

「女裝電商霸主」2度打運將百萬交保！發聲道歉自曝「整臉黑青照」

影/高國豪3兄弟街頭開打互告傷害 12/10宣判