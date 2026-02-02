一輩子忘不了！小S顫抖報喪「熙媛走了」 阿雅曝：她上一秒聊天「下一秒痛哭」

阿雅陪伴小S度過喪姊之痛。翻攝IG/aya_liu914



今天（2／2）是女星大S（徐熙媛）逝世一週年忌日，S一家及大S丈夫具俊曄等人今天下午在金寶山舉辦紀念雕像揭幕儀式，不少藝人與大S生前好姐妹都到場致哀，其中阿雅（柳翰雅）近日接受中國雜誌《人物》專訪，透露1年前接獲小S通知時，悲痛又顫抖的語音訊息「熙媛剛剛走了」，讓她一輩子都忘不了。

阿雅透露大S離世那天，她正好陪女兒在國外滑雪，事後，收到小S發在四人群組（與范曉萱、大S與小S）的語音訊息，提及赴日本旅遊肺炎病情，小S慟揭死訊，「熙媛離開了」。阿雅形容小S當下語氣悲痛、顫抖，這也是她與小S認識30多年來，從未聽過的聲音，表示「我一輩子都不會忘記」。

廣告 廣告

阿雅表示，後來她也推掉工作返回台灣陪伴小S，陪伴兩週的時間，她常看到小S上一秒還能聊天或是在廚房料理，下一秒卻失聲痛哭，情緒起伏很大，但所幸家人都陪在身邊，試圖幫助小S盡快走出傷痛。

陪伴30年好友度過哀傷艱難的兩周，阿雅回憶，小S的丈夫和女兒們也都悉心照料，透過做飯、準備甜點、陪同入睡或喊她出門等點滴舉動，試圖將小S從悲痛中拉回具體的現實。

更多太報報導

晚安小雞快出獄了！涉2案被通緝 憂返台「機場直接銬走」

逆向撞人聽到「要報警」！高雄清潔隊員暴走打老夫妻 遭路過學生鎖喉制伏

嘉南羊乳「行銷公司代操」掀爭議 羊編回歸稱加薪…網揪3大疑點：早該跳槽