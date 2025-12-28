一輩子都是媽寶！美洲豹戰勝腦瘤 跟老媽一起退休

11歲的美洲豹雷米曾動手術移除腦部惡性腫瘤，如今「退休」接受動物園特別照顧。圖片提供：切斯特動物園Chester Zoo



英國切斯特動物園近日迎來了2隻年長的美洲豹母子，16歲的媽媽博妮塔、11歲的兒子雷米。雷米曾身患惡疾與死神擦肩，但牠也是幸福媽寶，從出生就從未與媽媽分開，如今母子都邁入高齡，入住園方為大型貓科動物設計的退休園區，有專人照護飲食與健康。

英國切斯特動物園（Chester Zoo）指出，美洲豹平均壽命12歲，2009年出生於德國的博妮塔（Bonita），於2014年在英國生下兒子雷米（Remi），如今母子都邁入高齡，專家經過數月計畫，將牠們從英格蘭坎布里亞（Cumbria）移居到位於柴郡（Cheshire）的切斯特動物園「退休」，接受園方為母子量身打造的飲食及各種保健計劃。

許多動物園考量培育健康下一代、基因多樣化等種種原因，會將動物送往其他動物園甚至送出國， 但雷米從出生就不曾與媽媽分開。

考量母子一生相依，切斯特動物園食肉動物團隊主管霍爾（Dave Hall）說：「博妮塔一生盡心盡力照顧雷米，確保牠們『退休』還能在一起，是所有相關人員的首要考量。」

霍爾也說雷米曾身患惡疾，2019年被診斷出惡性血管肉瘤（Hemangiosarcoma），，獸醫為牠手術切除腦部惡性腫瘤才保住一命，霍爾也說：「正因如此，牠如今的健康更加難能可貴。」

動物園的拉丁美洲區野外計畫主管班福德（Paul Bamford）說，由於國際市場對大豆、棕櫚油和牲口等需求，森林砍伐與其他人類活動持續威脅美洲豹的棲地，國際自然保育聯盟（IUCN）將美洲豹列為近危（NT）物種。

