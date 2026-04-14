輪休搭捷運巧遇追查對象站身邊 內湖警尾隨通報逮慣竊

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圖說：發言人臺北市內湖分局港墘派出所長陳俊諺。(民眾日報方笙楠攝)

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市內湖分局港墘派出所警員王偉丞日前休假期間，搭乘捷運行經捷運忠孝敦化站時，眼尖發現身旁一名男子，與轄內竊盜慣犯身形相似，王員立即認出這名男子就是近期轄內所發生多起車內現金竊盜案件犯嫌，隨即不動聲色一路尾隨，待犯嫌進入附近網咖後，王員研判現場環境單純、出入口可掌握，為把握查緝時機，立即通報線上警力支援，並持續在外監控動態，俟支援警力趕抵現場後，於網咖內合力將嫌犯當場查緝到案。

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派出所連續2個月陸續接獲轄內民眾報案，停在路旁的自家車輛車內現金不翼而飛，警方獲報後著手偵辦，警員王偉丞、黃世華立即調閱數十支監視器鎖定身分，但犯嫌很狡猾，犯案後沿路徒步行走變裝，增加警方追緝難度，沒想到賊星該敗恰巧被休假的王員認出而破案，讓所內同事直呼王員真是好眼力!全案詢後依刑法竊盜罪函請臺灣士林地方檢察署偵辦。

內湖分局呼籲車內儘量不要放置現金等貴重物品，並應小心防盜，另民眾如發現有不法犯罪或可疑人、事時，應即時通報110或請求警方協助，透過警民合作才能更有效維護治安，內湖分局亦將持續加強防制轄內各項犯罪發生，以維治安平穩。