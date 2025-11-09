輪到你了！尾數9、10可登記入帳 登記人數破390萬

今日輪到身分證尾數「8、9」的民眾可以到官網登記。（圖／東森新聞）





普發一萬元正式上路，5日起開放依照身分證或居留證號尾數分流「登記入帳」，截至今（9日）上午9時，已超過390萬人登記。今日為分流登記的最後一天，輪到身分證尾數「8、9」的民眾可以到官網登記，自明（10）日起，將開放所有民眾不分尾數皆可登記。最快11月11日18時起，民眾即可收到1萬元款項。

政府此次提供5種領取方式，分別為「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」。目前開放的是第一階段「登記入帳」，民眾可至普發現金官網（https://10000.gov.tw）辦理。

依照身分證字號或居留證號尾數分流如下：

11月5日為尾數0、1。

11月6日為尾數2、3。

11月7日為尾數4、5。

11月8日為尾數6、7。

11月9日為尾數8、9。

11月10日至2026年4月30日止，不分尾數，符合資格都能登記。

財政部提醒，凡符合發放資格者皆可領取，若選擇「登記入帳」以外的方式，亦可於後續階段到ATM或郵局領取現金，或由符合資格族群依造冊直接發放。政府呼籲民眾可依自身需求選擇適合方式，並留意官方網站資訊，避免受不實訊息或詐騙影響。

