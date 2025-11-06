輪到你了！普發一萬今尾數「2、3」登記入帳 3步驟搞定

今（6日）為身分證或居留證字號尾數「2、3」的民眾登記入帳普發一萬。（圖／東森新聞）





眾所期待的中央普發現金1萬元「登記入帳」已於本月5日開放，今（6日）輪到身分證或居留證字號尾數「2、3」的民眾可以上網進行登記，備妥3資料輕鬆完成！

普發現金線上登記作業自11月5日起，前5日依身分證或居留證尾數採分流機制，11月5日已開放「0、1」登記；11月6日輪到「2、3」；11月7日為「4、5」；11月8日為「6、7」；11月9日則為「8、9」，自11月10日起，將不再限制尾數，所有符合資格的民眾都能隨時上網登記，系統會一路開放到明年4月30日。

財政部表示，民眾只要在11月10日前完成線上登記，最快將於11月11日晚間6時至11月12日陸續收到1萬元款項入帳，若在11月11日後完成登記的民眾，款項則將於2個營業日內匯入帳戶。

民眾只需準備3項資料，即可進入官方網站（https://10000.gov.tw）點選「登記入帳」，輸入資料確認後送出，即可立即完成登記：

（一）發放對象健保卡號。

（二）本人或代領人金融機構帳號。

（三）本人或代領人身分證統一編號或居留證統一證號。

此外，特定族群將採「直接入帳」或「造冊發放」，無需進行線上登記，款項將最快於11月12日直接匯撥至個人帳戶；11月17日起開放「ATM領現」，民眾可前往指定ATM，透過插卡操作即可領取現金，免去排隊等待的時間；「郵局領現」為最簡易的領錢方式，民眾於11月24日攜帶有照片的健保卡，至郵局櫃台簽名並留下電話，即可領取。

普發一萬發放管道入帳時間。（圖／財政部）

