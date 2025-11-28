輪到台中發大財！中科營收狂飆「破兆元」 6萬人捧AI金飯碗

財經中心／師瑞德報導

中科園區就業破6萬、營收年拚兆元，AI與半導體熱潮加持台中園區擴建啟動。綠能也成關鍵推手，資源再生中心與鈣鈦礦零碳建築帶動永續轉型，預計年減碳4萬噸。中科正快速蛻變為全球先進製程與永續創新的戰略基地。（圖／中部科學園區提供）

在全球AI與高階製造需求持續升溫之下，中部科學園區（中科）持續展現強勁發展動能。根據中科管理局最新統計，截至2025年10月底，園區就業人數正式突破6萬大關，達60,859人，較去年同期成長12.54%。同期間貿易總額亦來到1兆1,355億元，年增15.21%；截至8月底，園區營業額已達7,058億元，年增5.55%，預估全年有望再次站穩兆元關卡、挑戰1兆900億元，展現強勢成長的經濟韌性。

台中園區擴建二期啟動 打造先進製程全球基地

因應產業對先進製程與高科技設施日益成長的需求，中科台中園區擴建二期計畫穩步推進。該案總開發面積約89.75公頃，目前已完成先期水土保持工程，後續公共設施將融合生態保育與節能設計，保留大面積綠地，同時強化施工階段的環境控管措施，包括嚴格車輛排放標準、掃街清洗、廢棄物管理等。

目前已有廠商陸續進駐動工，未來全區開發完成後，預估將可創造5,000億元年產值，並提供約4,500個高科技就業機會，為全球先進製程布局注入新能量。

永續中科成亮點 從資源循環到零碳建築

在邁向淨零碳排的全球趨勢中，中科持續以綠色發展為核心，積極推動園區永續轉型。位於環二用地的「資源循環及再生中心」，不僅是全台首座此類設施，更是產業園區落實循環經濟的模範典範。該中心每年可減少11萬噸廢棄物、降低事業廢棄物處理風險，並透過物料再利用，每年減碳約4萬噸，等同110座大安森林公園的碳吸附量。

此外，台中園區也啟用全台首座第三代太陽能示範場域——鈣鈦礦零碳建築，結合智能應用與再生能源技術，成為綠能創新的旗艦案例。二林園區則以循環經濟與綠能科技為主軸，打造具前瞻性的低碳產業專區，吸引多家新創與綠能廠商進駐。

朝向「四生共榮」藍圖 創新與人文並行

中科管理局指出，未來發展將持續以「創新引領、永續共融」為主軸，強化科技、人文與環境並行的多元價值。藉由多項策略輔導機制、創新扶植資源與國際鏈結，中科將持續吸引具潛力的新創與研發型企業，促進產業轉型升級。

中科也強調，將以「生產、生活、生態、生命」的「四生共榮」願景推動園區進化，打造具有韌性與全球競爭力的高科技基地，同時兼顧永續環境與人文關懷，持續扮演台灣高科技產業重要戰略樞紐。

