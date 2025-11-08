輪到尾數「8、9」！普發現金1萬破350萬人登記 錯過分流等這天
記者楊士誼／台北報導
「全民+1 政府相挺」政府普發現金正式上路，5日起開放依照身分證或居留證號尾數分流「登記入帳」，自昨（８）日晚間5時，已超過350萬人登記。今（9）日為分流登記的最後一天，輪到身分證尾數「8、9」的民眾可以到官網登記，10日開始不分尾數皆可上網登記，最快11月11日18時就可以收到1萬元。
普發現金上路，政府提供5種領取方式，包括「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」。第一階段「登記入帳」從5日上午8時開始，依照身分證尾數或居留證號尾數分流，到普發現金官網（https://10000.gov.tw）「登記入帳」。備妥發放對象健保卡號、本人或代領人身分證號或居留證號，以及本人或代領人金融機構帳號，就可以快速完成登記。款項將於11月11日18時起至11月12日依各銀行作業程序陸續入帳。
依照身份證字號或居留證號尾數分流如下：
11月5日為尾數0、1。
11月6日為尾數2、3。
11月7日為尾數4、5。
11月8日為尾數6、7。
11月9日為尾數8、9。
11月10日至2026年4月30日止，不分尾數，符合資格都能登記。
財政部提醒，11月11日以後登記成功者，於登記後2個營業日內入帳，為確保款項順利入帳，民眾務必補摺或至網路銀行、行動銀行查詢確認入帳。民眾可自11月13日起至普發現金官網查詢登記結果，如因資料錯誤導致登記失敗或入帳失敗，網頁將提示原因並開放重新登記，或民眾可改採ATM領現（11月17日開放）或郵局領現（11月24日開放）。
