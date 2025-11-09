輪到尾數「8、9」！財政部示警「4情況」無法入帳

娛樂中心／吳宜庭報導



政府推動的「全民普發現金」政策持續進行中，截至今（9）日上午，已累積近400萬名民眾完成預先登記。今日為分流登記的第5天，輪到身分證或居留證號尾數「8、9」的民眾上網登記，完成後最快可於11月11日18時起至11月12日期間陸續入帳。財政部提醒，若登記資料不符或帳戶異常，可能導致入帳失敗，屆時須重新登記或改以其他方式領取。





若錯過分流登記者，11月10日起將全面開放登記，「不分尾數，符合資格都能登記」。（圖／翻攝自翻攝自財政部臉書）

財政部指出，普發一萬現金共提供五種領取方式，分別為「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」。首階段的「登記入帳」自11月5日上午8時起開放，採取尾數分流登記，今為最後一日。11月10日起將全面開放，不分尾數皆可上網完成登記。民眾只需備妥身分證號或居留證號、健保卡號及金融帳戶資料，即可於普發現金官網（https://10000.gov.tw）輸入資料完成程序。財政部說明，分流措施是為分散流量、確保系統穩定，登記期間將持續至115年4月30日止。









分流最後一天！尾數「8、9」可登記入帳...財政部示警「4情況」無法入帳

財政部提醒，小心「領取失敗4情況」和登記前準備。（圖／翻攝自翻攝自財政部臉書）

至於入帳失敗的情形，財政部表示，主要與帳戶資訊核對不符或帳戶狀態異常有關。包括所提供的帳號與登記身分資料不一致、使用的帳戶不存在或已結清，以及帳戶被金融機構列為特殊管制類別等狀況，皆可能導致入帳失敗。若出現此情形，系統會提示失敗原因並開放重新登記，民眾也可選擇改至ATM（11月17日開放）或郵局（11月24日開放）領現。財政部提醒，11月13日起可於官網查詢登記結果，並請民眾定期補摺或透過網銀確認入帳狀況，以確保1萬元順利入袋。





