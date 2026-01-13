輪到銀行業皺眉頭了 川普提議信用卡利率上限10％ 引發金融業者反彈

2025年第三季美國信用卡平均利率達到21.39％，創下歷史新高，美國總統川普說他不會再容忍這種情況，並宣布計畫自1月20日起，對信用卡利率設置一年期的10％上限（圖為美國銀行在曼哈頓的總部大樓）。（圖片來源／Walter P 頻道）

美國總統川普近日在社交平台 Truth Social 上宣布，計畫自1月20日起，對信用卡利率設置一年期的10％上限。此舉正值他面臨選民生活成本壓力之際，意在回應民眾對高利率的長期不滿。然而，這項突如其來的提議不僅令金融業措手不及，也引發了廣泛的爭議與市場震盪。

廣告 廣告

川普在1月9日的貼文中強調，信用卡公司「長期濫用消費者」，他不會再容忍這種情況。隨後在空軍一號上，他更警告若企業不遵守，將面臨「非常嚴厲的後果」，甚至暗示可能涉及法律強制。雖然目前國會尚未通過相關法案，但已有跨黨派議員提出臨時性利率上限的討論。

信用卡平均利率創歷史新高，川普喊最高只能收到10％

根據金融服務公司 Bankrate 的數據，2025年第三季美國信用卡平均利率達到21.39％，創下歷史高位。川普指出部分卡片利率甚至逼近30％，而民眾往往不自知。此番言論立即引發金融股下跌，美國與英國上市的銀行股價均受拖累。

川普的提議迅速遭到金融業高層反擊。摩根大通（JPMorgan）執行長戴蒙（Jamie Dimon）及財務長巴納姆（Jeremy Barnum）公開警告，若利率上限落實，將「對消費者與經濟造成嚴重傷害」。他們認為，銀行必須大幅調整業務，削減信用供給，導致數百萬美國家庭失去信用卡使用權。

金融業強烈反彈：恐傷消費者與經濟

巴納姆在財報電話會議中直言，這項政策可能「適得其反」，與政府初衷背道而馳。他指出，提案源自川普的社交媒體貼文，缺乏充分資訊與政策準備，令業界與政府官員同樣感到意外。摩根大通並未排除採取法律行動，以抵制任何強制性利率上限。

金融業遊說團體「電子支付聯盟」也警告，若利率上限為10％，信用評分低於740的帳戶將遭到關閉或嚴重限制，約占所有開放帳戶的82％至88％。銀行業者進一步指出，屆時可能出現年費上升、獎勵計畫縮減與額外帳戶費用，尤其對次級借款人影響最為劇烈。

政治與市場角力：爭議持續升溫

川普的提議在政治圈亦引發討論。眾議院議長強森（Mike Johnson）表示，國會應探討利率上限的可能性，但同時警告「可能出現負面次級效應」。部分議員已表態不支持，預料參議院短期內難以推進相關法案。

市場反應則顯得敏感。KBW銀行指數在消息公布後下跌0.9％，摩根大通股價更一度下挫2.7％。分析師指出，信用卡業務是銀行獲利的重要來源，利率上限將直接打擊其營收模式。另一方面，部分研究機構持不同看法。范德堡大學政策加速器在去年9月的研究顯示，若利率上限為10％，美國民眾每年可節省高達1000億美元，顯示政策可能帶來顯著的消費者利益。

川普除利率上限外，還在 Truth Social 上表態支持降低信用卡刷卡手續費，再度加大對金融業的壓力。雖然過去打擊信用卡公司的努力鮮少成功，但隨著選舉年到來，川普顯然希望透過強硬立場，展現對選民生活成本的關注。

(原始連結)





更多信傳媒報導

全台售屋獲利縮水 台北的房子最好賣

李在明總統訪日前夕接受NHK專訪 坦言中日衝突是2國問題 南韓不宜介入

紀念蔣經國逝世38週年 鄭麗文進入陵寢稱「與經國先生說說話」

