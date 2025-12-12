輪到「阿姑被親一下」！周遊盛裝吃李國超喜酒 嗨喊：一飛沖天

周遊（左）與李朝永一起來獻祝福，夫妻也大方親一下。林煒凱攝

61歲資深男星李國超與小5歲的高欣欣登記結婚5年後，今（12日）終於在台北維多麗亞酒店補辦婚宴，出道多年的小倆口，今席開38桌宴客，預計有77位演藝圈星友到場喝喜酒。重量級前輩周遊、李朝永夫婦也來沾喜氣，喜宴會場則輪到「阿姑被親一下」！

周遊今天盛裝出席喝喜酒。林煒凱攝

周遊透露李國超與兒子馮凱是好麻吉，大讚李國超非常有禮貌，夫妻倆直說：「國超的大日子一定要來！」兩人也祝福新人白頭偕老，李朝永還說：「像飛龍在天一樣早生貴子。」周遊則接話：「一飛沖天！」

方馨戴著假髮來祝福閨密辦婚宴。林煒凱攝

此外，盛裝出席的周遊被問到今天配戴的項鍊有百萬嗎？李朝永笑說：「30萬掛在阿姑身上也像300萬！」盛讚老婆自帶貴氣。

最近為了唐美雲歌仔戲影集《鳩摩羅什‧千年一譯》剃光頭的方馨，今則戴了假髮登場，她分享：「這是鳳姐（陳美鳳）代言的假髮，戴起來被說很像鳳姐。」並提到，「現在頭髮長出來一些些了，剃完頭蠻舒服的，洗澡變得很方便，只是有時坐在客廳會涼颼颼的。」更分享道今天預計在婚禮唱2首歌，為閨密高欣欣獻上真心祝福。

游安順（右起）、兵家綺、傅子純今天的婚宴各自有婚宴任務在身。林煒凱攝

今天擔綱總招待的游安順，則笑稱自己是這場婚禮的「最大推手」，因為正是他自己去「慫恿」李國超要給高欣欣一個婚禮，看到兩人今日完成終身大事，讓擔任總招待的他倍感驕傲也很高興。

而高欣欣的閨密兵家綺，今一早就抵達現場幫忙，她表示非常開心能祝福這對佳偶幸福美滿。傅子純則表示，今天是特地跟正在拍攝的《好運來》劇組請假，「一定要來擔任招待，送上祝福。」



