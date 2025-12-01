輪動場預定地！滑步車競賽登場 市長夫人資助打造專業賽事

小騎士們在完整護具保護下奮力向前衝刺畫面。(南投市公所提供)

南投市公所於本月二十九、三十日於國道三號南投交流道下方空間舉辦「這村、這市」市集活動，另外在市長夫人黃佳鈴女士提出構想加入「專業滑步車競賽」，吸引超過兩百位學齡前至國小低年級兒童報名，場面熱烈，親子同樂氣氛熱絡。

本次比賽所需之專業教練費用、標準化跑道鋪設、起跑架設施、場地安全設置以及所有獎座，皆由南投市長張嘉哲夫人黃佳鈴女士全額捐助，總投入金額超過五萬元，讓此次賽事能以更為安全、專業且具規模的方式呈現。

本次比賽分為小班、中班、大班與國小一至三年級組別，每組取前三名，為了加添賽事精彩度，並黃佳鈴女士再額外客製獎座。獎座設計明亮、獨特且具紀念性，都由黃女士親自挑選，希望讓每位孩子珍藏人生的榮耀時刻。

黃佳鈴女士說明自己的發想，她認為滑步車運動在台北、台中、新竹等大城市相當盛行，富含競速趣味性，有效強化幼兒的大肌肉發展、平衡協調能力，並培養勇敢、不畏挑戰的運動精神。南投的孩子應該也擁有此類優質運動的賽事，透過競賽方式，讓南投孩子能有展現發揮舞台，因此給予本次活動全額捐助與支持。

這次活動共有 上百位來自全國各縣市的小選手齊聚南投市，甚至包括遠從台北、高雄而來的家庭，都特地前來參賽，讓現場熱鬧非凡，也成功帶動南投市的假日觀光人潮。

比賽開始後，小騎士們在完整護具保護下奮力向前衝刺，即使過程中有人跌倒，也能迅速站起、持續挑戰，展現良好的運動家精神，現場家長與觀眾報以熱烈掌聲，氣氛極具感染力。

除了競賽主軸，活動現場也結合三十餘攤文創、美食與特色小農攤位，打造舒適的高架橋下市集，讓家長可邊觀賽邊休息、品嚐美食，使整場活動兼具運動、休閒與生活感，吸引不少市民攜家帶眷前來共度週假。

此外，值得一題的是，本次賽事所在地即為未來「南投大型親子輪動場公園」的預定地。在市公所在團隊努力下，已成功向體育署爭取補助經費，加上市公所自籌款項，預計於明年初動工，年底完工啟用。公園規劃結合滑步車道、滑板車區、自行車體驗區及親子互動共融遊具，成為南投第一座位於高架橋下的複合式親子運動空間，有效利用閒置空間，打造不受風吹日曬影響的安全遊憩場域。

張嘉哲市長指出，學齡前及國小階段的孩子極需適當運動環境，不僅能強身健體，更能促進社交與自信養成。市公所未來也將持續推動第二期工程「極限滑輪運動場」，目前已展開書圖審查，邀集滑板運動文化協會、地方專業滑手及青年族群共同參與，從使用者角度出發，讓設計更貼近實際需求，期望逐步打造南投專屬的「運動文化基地」。

張市長強調，南投市將持續透過多元運動空間建設，讓孩子擁有更好的成長環境、讓家長有更安心的親子休閒場所，也讓城市展現更多活力。未來，市公所將持續規劃 全國性滑步車賽事，把南投交流道下的高架橋空間打造成孩子們的運動基地，讓更多全國的小朋友透過比賽交流、也讓更多外地家庭走進南投、認識南投。