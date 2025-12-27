輪姦酒醉女後照常開唱！前NCT泰一判3年半定讞 法院怒：重大惡行
輪姦酒醉女後照常開唱！前NCT泰一判3年半定讞 法院怒：重大惡行
記者林汝珊／台北報導
韓國男團NCT前主唱文泰一，去年因涉嫌性犯罪被刑事起訴，他與另外兩名友人撿屍並輪姦中國女遊客。韓國最高法院今（27）日作出最終裁定，駁回文泰一與2名共犯提出的上訴。認定原判並無違誤，維持 3 年 6 個月有期徒刑，並須完成40小時性暴力治療課程，5年內不得在兒童、青少年與身心障礙相關機構就業。
回顧一審判決內容，法院認定 3 人趁受害者酒醉、無法反抗之際共同犯案，犯罪手段與情節均屬重大惡行，因此判處實刑並當庭收押。雖然文泰一等人主張已自首、請求減刑，但二審已予以駁回，最終再上訴至最高法院，也因理由不符合法定要件而不獲受理，判決正式確定。
此外，他於去年6月14日，也就是輪暴犯案後隔天，竟照常開直播唱情歌給粉絲聽，充滿笑容模樣如今看來細思極恐，讓不少網友直呼：「超級噁。」
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
尊重身體自主權，請撥打110、113
性侵害就是犯罪，請撥打110、113
