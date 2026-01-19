輪子不見了！國1汐止段重大車禍 轎車翻覆卡分隔島

即時中心／廖予瑄報導

撞到輪子不見！今（19）日上午11時27分左右，國道1號北向8.9公里處，汐止路段，有2台車發生碰撞事故。據了解，當時一名48歲李姓女駕駛開著轎車疑似因變換車道不當，與行駛在內側車道的56歲的郭姓男駕駛發生碰撞，郭男的車輛當場側翻，並卡在中央分隔島上；幸好車上所有人都有依規定繫上安全帶，僅擦挫傷無大礙。經過調查，2車駕駛酒測值均為零，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

國道警察呼籲駕駛人，應遵守交通規則，變換車道應保持安全間隔，先看後視照後鏡，再撥打方向燈，並轉頭再確認，不要一打方向燈馬上變換車道，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，乘車繫上安全帶絕不是為了免於受罰，它在危急時是救命的工具。

郭男的車身嚴重受損。（圖／警方提供）









