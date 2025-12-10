輪廓、眼睛、嘴唇都不像？迪麗熱巴宣傳新戲 網疑「替身」

迪麗熱巴現在的臉(左圖)被指和過去的模樣(右圖)完全不同。（取材自微博）

自從中國男星于朦朧墜樓身亡事件後，網路近期又開始出現衍生傳聞，部分言論甚至牽扯其他藝人，引發爭議。近日有網友聲稱女星陳都靈「下落不明」，甚至有人質疑公開現身者「並非本人」，同時間，新疆女星迪麗熱巴也被點名，稱近日在活動中現身的「不是她本人」，而是「替身」，但相關消息未獲官方證實。

近日，熱巴在新戲「梟起青壤」宣傳活動上跳抖肩舞時，被眼尖網友發現不論是臉部輪廓、眼睛、嘴唇、下巴比例和鼻形，都與先前的熱巴有著明顯差異，網友並找出舊照比對，試圖佐證。

另有網友發現，熱巴表情呆滯、舞姿僵硬，完全沒有以往靈動的模樣，更不像從小學就跳舞的她應有的水準。

不少人看了直呼，「完全不是熱巴呀，熱巴去哪了」、「戴頭套替身？很像塑膠」、「不太像，眼神騙不了人」，還有人說，「是不是熱巴忙到無法親自參加活動，不得不請來替身？」

然而，也有粉絲反駁表示，光線、妝容、角度都可能造成視覺落差，呼籲大家不要過度揣測。

迪麗熱巴自2013年簽約嘉行傳媒出道，人氣高、作品眾多，包括「三生三世十里桃花」、「長歌行」等皆有亮眼表現。由於外傳她與公司合約於今年期滿，過去一度出現「感冒未癒40天」等訊息，也讓粉絲擔憂她的健康狀況。

目前迪麗熱巴方並未就相關流言回應，業界人士提醒，近期大量傳言多未經證實，網路輿論高度放大恐造成不必要疑慮，呼籲外界以官方公告為準。

