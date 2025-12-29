輪椅乘客「秒痊癒」健步如飛！航空業者諷刺「神蹟航班」

有不少原本坐輪椅上機的乘客，下機時都自己行走，還健步如飛。（示意圖／unsplash）





最近各國機場經常出現「神蹟航班」，有不少原本坐輪椅上機的乘客，下機時都自己行走，還健步如飛。事實上這些人是為了獲得優先登機、免排隊等特殊待遇而佯裝成身障人士。有時最誇張，一架航班竟然有3成乘客都是坐輪椅登機。這也嚴重排擠到真正需要協助的乘客。

候機室放眼望去，一長排坐著輪椅，準備登機的旅客，人數多到幾乎看不到盡頭，但這些乘客大半可能都不是身障人士，而是想要靠著坐輪椅，享受優先登機的特殊待遇。

前空服員赫雷諾：「他們會讓這些（輪椅）乘客在最一開始就登機，這樣就不用通過安檢排隊，他們會是航班開放登機，第一批上飛機的人。」

華爾街日報最近就報導，這在美國航班上常見的「輪椅濫用」亂象，甚至還有個「專有名詞」，形容這群人。

新聞主播：「有些旅客喬裝身障人士，以便能插隊登機，但這些人飛機落地時，都是自己走下飛機，它們被稱作「空橋耶穌」。」

一群人坐在輪椅上，卻在被推到空橋的時候，全部站起來自己行走，空橋耶穌就是諷刺這群人，突然恢復行動能力的神蹟，這樣的作法，不只可以免排隊優先登機，還可以獲得地勤人員，護送過空橋的服務，機艙內還能優先使用頭頂行李架。

如此濫用輪椅服務，排擠真正需要協助的乘客，地勤與機場人員還得為乘客到處找輪椅，此風真的不可長。

