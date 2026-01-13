輪椅婦上街徬徨無助 警推輪椅陪繳電話費

北市警方巡邏經過師大商圈，看到一名坐輪椅的婦人停在路上，立刻上前關心。（圖／東森新聞）





北市警方巡邏經過師大商圈，看到一名坐輪椅的婦人停在路上，立刻上前關心，得知婦人獨居要一個人去繳電話費，當下覺得陪同她去超商，再陪她回家，確保婦人的安全。

坐輪椅婦人vs.員警：「我的手機，（妳現在要去哪裡），我的手機到期了，我不知道，我現在才看到（所以妳現在），我打算要去繳啦，（妳現在要去超商繳費是不是），是啦。」

兩名員警看到一名坐輪椅的婦人，在街道上滯留不前，上前關心，得知婦人擔心電話費逾期，一個人外出繳費，當下決定幫忙她。

坐輪椅婦人vs.員警：「我老了一個人住，沒有人理我，（去超商嘛），謝謝你。」

繳費完成後，員警考量到婦人行動緩慢，而且獨自行動風險較高，並未離開現場，而是一路貼心陪同返家，確保婦人，人身安全無虞，也為寒冷的冬天注入一絲溫暖。

