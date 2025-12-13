輪椅族卡關？高雄港旅運中心未設優先通道挨批 港務公司回應了

高雄港旅運中心。（本報資料照）

高雄港旅運中心肩負著郵輪運輸與觀光發展的重責，有遊客發文指出高雄港旅運中心未提供輪椅族優先通關通道，對此，港務公司表示，因特殊旅客報到時程均由各家船公司規畫安排，港務公司原則上會予以尊重，針對此次民眾提出意見，港務公司已向船公司提出重新檢視對行動不便及特殊需求旅客服務措施與動線安排。

有遊客發文指出，高雄港旅運中心並未提供殘障輪椅人士進出的特別通道，內文指：「與一般大眾旅客等叫號，然後再去排隊，等進電梯，才能上樓，才能開始排隊check-in」。此文一出，引發不同討論聲音，有網友也說，這是郵輪公司的問題、港公司只是提供搭乘的場地，沒有權利去安排旅客上下船優先順序。

對此，港務公司表示，為服務行動不便或有特殊需求的旅客，高雄港旅運中心均有設置完善無障礙空間使用。郵輪旅客出入境期間，因特殊旅客報到時程均由各家船公司規畫安排，港務公司原則上會尊重船公司，且各船公司為不同的管理措施如分流、報到通關順序等，因此各類動線包括無障礙服務規畫設置，均由船方依作業需要進行整體規畫及動線布設，並安排現場工作人員服務協助旅客及引導。

港務公司表示，據了解，其他船公司對於行動不便及特殊需求旅客優先通行等已有相關安排規劃，因此針對次次民眾提出意見，港務公司已向船公司提出重新檢視對行動不便及特殊需求旅客之服務措施與動線安排，包括應有增設優先或專屬通關通道及加派人員主動協助引導服務，同時加強現場服務人員教育訓練熟悉各項服務措施以利溝通引導，達到優化整體郵輪服務品質與旅客體驗。

