輪椅族崩潰！北車無障礙動線不友善 身障人士：上下樓如障礙賽
記者沈宛儀、李汶諭／台北報導
國內人口大約有5%是行動不便的身障者需要坐輪椅出門，環境空間對他們來說，是否真正落實無障礙就非常重要。有團體對此提出，台北車站的無障礙路線非常需要改善，例如要從台鐵高鐵轉乘捷運，得繞到戶外搭電梯，就連站內的標示指引都相當少，除了增添不便，也是對制度的忽視。
身障者洪文隆：「如果你是初次來到台北的話，你要找那個電梯會很難找。」
在台北車站繞來繞去，就是找不到通往捷運的電梯，好不容易看到指示方向，卻得往戶外走。
身障者洪文隆：「黑色的那個板子，就有一個捷運的標示。」
記者：「這個是後來才加？」
身障者洪文隆：「對對，後來才增加的。」
記者：「這是你自己研究最快的（路線）？」
身障者洪文隆：「目前找到最方便的。」
一番折騰終於找到電梯，但若是颳風下雨，對行動不便的身障人士來說更添麻煩。
身障者洪文隆：「到外面車站，有一些雨遮的地方，這樣對我來講會比較方便。」
一般旅客只要幾十秒就能從大廳抵達地下一樓，但身障者卻得繞到室外搭電梯進到捷運區，才能到達相同目的地，即便有一部附掛式的升降平台卻隱藏風險。
身障者林世洲：「比如說我們如果真的要趕火車的話，要等它升上來，然後打電話叫人的話，時間會耗滿大。」
從通知工作人員到操作設備，耗時大約6到10分鐘，而電話就放在樓梯口，必須靠近才拿得到，對身障者來說，一不注意就可能摔下去。
身障者林世洲要去二樓去用餐的時候，也找不到可以去二樓用餐的電梯，「我希望電梯可以設在台北火車站裡面，對我們來說是方便的。」
以國內5.1%的身心障礙人口來推算，每天將近3萬名身障者進出台北車站，卻在公共場域面臨重重困難。
身心障礙聯盟訴求，提升電梯數量配置、增加連續且明確的無障礙指示，以及網路平台建立可查詢的無障礙動線。
身心障礙聯盟常務監事劉金鐘：「抬頭往上看的所有系統，這個系統現在都做給一般人用的，（幾乎）一個都沒有做到我們輪椅用的。」
環境空間更友善落實真正的無障礙，才能讓輪椅族行得安全順暢。
更多三立新聞網報導
中國疑「冒名台灣」參加越南選美 正牌小姐：根本沒派人
獨家／廣告「違規寄生」擋土牆 大坑風景區成廣告區
「最煎熬工作日」走入歷史 2026年起零補班！爽放9大連假一次看
1000元交換禮物能買什麼？她推1物「小到看不清」全場讚爆：史上最狂
其他人也在看
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 1 天前 ・ 9
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了
醫師蘇信豪表示，最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 72
全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀 離職真相曝
這黑鍋誰扛？高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，朔源已賣出4000片，被吃下肚的難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨（4）晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。只是陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。然而這也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 177
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫崩跌 濕冷再現
天氣風險公司分析師薛皓天在個人臉書粉絲專頁指出，目前中高層大氣受槽線通過影響，加上底層有乾冷空氣滲入，導致清晨與上午時段氣溫明顯偏涼，北部與東部地區也出現局部零星降雨。明（5）日的天氣型態與今日相似，基隆北海岸、東北角與東半部有短暫降雨機率，氣溫略為回升，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 8
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了
受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
中時財知道》看屋達人教你買房不踩雷：頂樓一圈看懂社區、6小時殺出85折
高房價壓力下，買房成了許多人最焦慮的財務決定：怕買貴、不敢買、更不知道怎麼挑。《中時財知道》專訪看屋達人羅右宸，他從房仲做到改造逾500間老屋，分享從看屋、議價到裝修的實戰心法。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 4
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 151
明急凍12度！下週冷空氣再襲 「這區」雨下到一片紅
今（4）日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨。氣象專家賈新興指出，今明2天有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率，預估路徑以影響菲律賓南部進入南海方向移動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」
粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。造咖 ・ 12 小時前 ・ 53
季芹愛女19歲慶生大方露臉！像媽媽長超正 長捲髮甜笑有虎牙小酒窩
藝人季芹與王仁甫結婚多年，育有一對兒女，其中女兒樂樂近日迎來 19 歲生日，全家人在東京替她舉行「馬拉松等級」的慶生行程，引發網友熱烈討論。季芹笑說，兩人身為把行程安排當作 KPI 在衝的父母，這次規格之高，讓她忍不住替女兒未來的另一半先說聲「抱歉」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 145
中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄
日本與中國關係緊張，中國遊客減少引發京都觀光疑慮，但日媒記者實地走訪發現人潮依舊洶湧。來自多國的遊客填補缺口，京都旅遊業並未因陸客下降而受重創。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 99
房子登記名下就安全？「賭鬼爸偷賣房」警世錄：4種文件連家人都不能給
房子有可能會被偷賣，甚至是莫名其妙被過戶嗎？一名網友日前表示，他購入一間房屋後，就被要求房屋權狀要交給家人保管，卻發現家人竟想把房子偷偷賣掉，為此請教廣大網友該如何是好。針對這類不動產糾紛問題其實並不罕見，甚至是曾發生在台灣、號稱「台版地面師」的不動產詐騙事件，究竟原PO要如何避免憾事發生，不少人也紛紛給出建議。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 18
入冬最猛降溫！挑戰「大陸冷氣團等級」 這天最凍剩10度、連4天好冷
入冬後最強冷空氣來襲！天氣風險分析師薛皓天指出，下週末起北方系統增強，中層以上有槽線通過，帶動底層東北季風南下，預估影響時程從下週六至下週二，夜間至清晨時段氣溫低，這波可能是入冬以來最強冷空氣，有機會達到大陸冷氣團等級。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 3
傳陳水扁斜槓開節目！任鏡電視政論主持人 台中監獄回應了
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導保外就醫中的前總統陳水扁，傳出明年將與鏡電視合作，將斜槓電視主持人開設節目。消息傳出後，引起外界質疑，認為陳水扁多...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 296
全聯鯛魚排羅生門她搞的！起底20歲離職女研究助理 衛生局找嘸人送辦
羅生門真相大白！高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，但供應商「口湖漁類生產合作社」自行送第三公正單位SGS，檢驗結果全都顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，今（4)日召開記者會由局長率領副局長、檢驗科長鞠躬道歉，整起烏龍始自一名離職的陳姓女研究員，目前已經移請高雄地檢署偵辦，釐清動機。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 489
廉世彬韓方經紀公司宣布「合約結束」 爆遭性騷後新消息曝光
樂天桃猿啦啦隊韓籍成員廉世彬（염세빈），在爆出與韓籍黃姓經紀人產生糾紛後，她的韓方經紀公司「IDEA-H」於今（5日）正式發布聲明，宣布與廉世彬的合約已經到期並結束。此消息在廉世彬暫停部分活動並接受心理治療後曝光，格外引人關注。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
賴瑞隆8歲兒涉霸凌！他預言當選後果酸爆了
[NOWnews今日新聞]民進黨立委賴瑞隆宣布投入2026高雄市長初選，本想藉著在社群平台發布的暖心影片拉抬支持度，然而，影片上架不到一日，竟爆出賴瑞隆8歲兒子在校霸凌同學，且疑似涉及至少3名受害者，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 256
美債恐遭血洗！華爾街示警：新任Fed老大竟是「背後兇手」？
美國聯準會（Fed）新主席遴選進入倒數階段，知情人士透露，川普政府首席經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）出線機率相當高。然而，華爾街分析師警告，若由哈塞特接掌聯準會，美國公債市場恐面臨嚴峻考驗。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 10
40歲壯男吃羊肉爐後突尿不出來 1夜跑廁所10多次！醫揭原因
【記者鮮明／台中報導】天氣逐漸變冷，台中市1名40多歲的男子日前吃羊肉爐進補，沒想到整夜幾乎無法睡覺，不斷的上廁所尿尿，每次只尿一點點，甚至尿不出來，1個晚上如廁10多次，等到天亮馬上跑到醫院就診，醫師問診後，得知患者進補又喝烈酒，導致攝護腺受刺激而發炎，給予用藥治療，後續再追蹤。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 28
天生好命！「婚姻運」最旺的星座Top4！金牛正財能量磁場強，「冠軍」旺夫旺家還持續旺己～
在人生的重大選擇裡，「婚姻運」是一種比戀愛運更難得的幸運。有些星座女子天生帶著旺夫、旺家、旺自己的能量，不只遇到好對象，還能在婚後過上越來越順、越來越被愛的生活。以下四大星座女，就被大家公認是「婚姻體女人我最大 ・ 14 小時前 ・ 發起對話