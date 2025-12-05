輪椅族崩潰！北車無障礙動線不友善 身障人士：上下樓如障礙賽

記者沈宛儀、李汶諭／台北報導

國內人口大約有5%是行動不便的身障者需要坐輪椅出門，環境空間對他們來說，是否真正落實無障礙就非常重要。有團體對此提出，台北車站的無障礙路線非常需要改善，例如要從台鐵高鐵轉乘捷運，得繞到戶外搭電梯，就連站內的標示指引都相當少，除了增添不便，也是對制度的忽視。

每天有三萬身障者進出北車。

身障者洪文隆：「如果你是初次來到台北的話，你要找那個電梯會很難找。」

在台北車站繞來繞去，就是找不到通往捷運的電梯，好不容易看到指示方向，卻得往戶外走。

身障者洪文隆：「黑色的那個板子，就有一個捷運的標示。」

記者：「這個是後來才加？」

身障者洪文隆：「對對，後來才增加的。」

記者：「這是你自己研究最快的（路線）？」

身障者洪文隆：「目前找到最方便的。」

一番折騰終於找到電梯，但若是颳風下雨，對行動不便的身障人士來說更添麻煩。

身障者在北車移動猶如迷宮。

身障者洪文隆：「到外面車站，有一些雨遮的地方，這樣對我來講會比較方便。」

一般旅客只要幾十秒就能從大廳抵達地下一樓，但身障者卻得繞到室外搭電梯進到捷運區，才能到達相同目的地，即便有一部附掛式的升降平台卻隱藏風險。

雖然有附掛式升降平台，但打電話會損耗許多時間。

身障者林世洲：「比如說我們如果真的要趕火車的話，要等它升上來，然後打電話叫人的話，時間會耗滿大。」

從通知工作人員到操作設備，耗時大約6到10分鐘，而電話就放在樓梯口，必須靠近才拿得到，對身障者來說，一不注意就可能摔下去。

身障者林世洲要去二樓去用餐的時候，也找不到可以去二樓用餐的電梯，「我希望電梯可以設在台北火車站裡面，對我們來說是方便的。」

以國內5.1%的身心障礙人口來推算，每天將近3萬名身障者進出台北車站，卻在公共場域面臨重重困難。

身心障礙聯盟訴求，提升電梯數量配置、增加連續且明確的無障礙指示，以及網路平台建立可查詢的無障礙動線。

身心障礙聯盟訴求。

身心障礙聯盟常務監事劉金鐘：「抬頭往上看的所有系統，這個系統現在都做給一般人用的，（幾乎）一個都沒有做到我們輪椅用的。」

環境空間更友善落實真正的無障礙，才能讓輪椅族行得安全順暢。

