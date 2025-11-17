輪椅族搭公車驚險如 闖關 王欣儀 身障乘客安全被忽視 促導入身障神祕客

MEITU 20251117 180905414

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市議員王欣儀11月17日在交通部門質詢時，針對公車無障礙服務落實不足、導致身障乘客乘車安全、尊嚴受威脅一事提出嚴正質詢。她指出，議會雖通過調高運價為駕駛朋友加薪8千元、改善長期人力短缺問題，但同時也要求需提升服務品質。

王欣儀要求交通局應立即全面檢討，並引入「身障神祕客」制度，以確保近 9.7 萬名身障市民能安全、有尊嚴地搭乘公車！

王欣儀在質詢開場先播放一段在服務現場發生離譜情境的影片。她沉痛表示，近日接獲患有肌肉萎縮症的身障乘客陳情，在搭乘公車時，竟遭遇多項不友善、甚至危及生命安全的情況。包含駕駛未替輪椅乘客繫安全帶、態度不耐煩大聲喝斥，以及停車位置不符規定，輪椅下車時甚至是被「硬推」下斜坡板，畫面相當驚險。她強調因肌肉萎縮不只是不良於行，而是完全沒有力氣，「若輪椅翻落，後果恐不是記點懲處就能解決！」

廣告 廣告

王欣儀進一步分析，根據公運處資料，112 年至 114 年 8 月底，全市「未依規定服務特殊需求旅客」的成案件數已累計 276 件；其中近兩年，光是未依標準作業程序服務「輪椅乘客」的案件就占七成！

王欣儀指出，從這起個案的連串缺失與近兩年的通報趨勢來看，服務缺失並非單一偶發，而是長期、反覆存在的系統性問題，持續威脅著身障朋友的乘車安全與尊嚴。

王欣儀認為，針對駕駛訓練與稽查制度，目前仍存在顯著缺口。雖然公車公會今年成立「公車學院」，強化駕駛長教育訓練，但成效顯然不夠到位；而現行稽查多以佯裝「一般乘客」身分進行，無法反映身障者、推嬰兒車家長等特殊需求旅客的真實情境，使相關缺失更難被發現！

王欣儀建議，應研議引入「身障神祕客」制度，或可委託身障團體等協助執行，並將此作法納入常態稽查，以貼近真實乘車情境，有效檢視制度與訓練的落實情形。

此外，應強化駕駛員教育訓練，檢討訓練內容與頻率，確保每位駕駛都能提供一致、安全且具同理心的服務，以保障身障者乘車權益；並要求交通局在總質詢前提出相關研議方向。

對此，公運處長李昆振表示，感謝議員提醒，「身障神祕客」的稽查方式確實具有突破性，公運處會進一步研議其可行性。交通局長謝銘鴻也回應，導入「身障神祕客」制度的方向「蠻好的」，將請相關單位評估調整。