輪椅老婦「體溫超低」機場安檢驚覺有異！ 8旬尪認了：幾小時前死亡

西班牙發生一起離奇的機場安檢事件，一名80歲的男子用輪椅推著老婆想要登機，卻在過安檢時被工作人員攔下，工作人員發現老婦的手異常冰冷、觸摸也毫無反應，緊急通報主管與醫務人員到場，確認老婦已經沒有生命跡象，男子才坦言，妻子幾小時前已經死亡。

綜合《EuroWeekly》及西班牙當地等外媒報導，此事發生在西班牙南部小島特內里費南部機場（Tenerife South Airport）。根據機場人員提供的訊息，這對夫婦抵達機場後，在行動不便協助的服務下走完正常的旅客報到程序，準備登機。

安檢人員發現有異 一查確認老婦已身亡

然而當80歲的老翁要推輪椅帶妻子過登機安檢時，工作人員發現老婦的手異常冰冷，也沒有任何反應，察覺有異後立刻通報主管，隨後國民警衛隊和醫務人員趕到現場，確認老婦已沒有呼吸心跳。

他們立刻向警方報案，警方將老翁拘留調查事發原因和經過。初步評估死者身分沒有外傷，沒有遭受暴力的跡象，將朝自然死亡的方向處理，但他們仍調查相關監視器畫面已釐清案情。

老翁疑歸咎機場 當局調查釐清案情

據悉，老翁供稱妻子在登機前幾個小時在機場內過世，起初甚至還將責任歸咎於機場設施，相關單位也針對其說法進行評估，要調查老婦的死亡過程是否涉及任何刑事責任。

此事是發生在2025年的下半年，這對夫婦的國籍與相關資訊並未公開，確切死因將由法醫鑑定後送交司法機關，決定是否可以結案。西班牙當局表示，對於在交通樞紐發生的非自然死亡案件他們將謹慎處理，確保公開透明與法律的正確性。

