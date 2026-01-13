「輪椅老翁」街頭迷途 萬華女警耐心陪伴助返家

【警政時報 趙靜姸／臺北報導】萬華分局華江派出所日前接獲民眾報案，指環河南路二段有一名坐輪椅的老翁在路旁停留多時，神情空洞、疑似迷路，擔心發生危險，請求警方到場協助。

迷路老翁獨自一人坐在輪椅上。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

警方獲報後，警員張秀如立即趕赴現場，發現老翁獨自坐在輪椅上，神情顯得無助不安。張員上前耐心安撫情緒，並嘗試詢問其住處與聯絡方式，但老翁因年事已高，無法清楚表達，且身上未攜帶任何證件。

所幸過程中有熱心民眾認出老翁，並指引其住家方向。張員隨即推著輪椅沿途逐一詢問，最終順利找到老翁的鄰居，確認該名張姓老翁（42年次）身分，隨後平安護送返家，讓家屬與鄰里鬆了一口氣。

廣告 廣告

萬華分局華江派出所警員張秀如。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

萬華分局提醒，家中若有失智或高齡長者，應多加留意其日常動向，避免單獨外出發生走失意外。建議家屬可向市政府社會局申請「預防走失愛心手鍊」，或陪同長者至各警察分局偵查隊辦理自願捺印指紋建檔，一旦發生走失情形，警方或熱心民眾即可在第一時間協助聯繫家屬，共同守護長者安全。

更多警政時報報導

【獨家】權勢黑手（上）仟萬採購案女業務控遭強制猥褻 報案竟換來開除與刑告

【獨家】權勢黑手（下）查證函無人回應 企業沉默、冷血處理