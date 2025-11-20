輪滑選手赴陸參賽惹議 高市府：送運動部審查是否違規

高雄輪滑選手遭爆赴大陸參加比賽，且疑似代表當地政府部門出賽，引發各界討論。（翻攝自高市議會YOUTUBE直播頻道）

高雄輪滑選手遭爆赴大陸參加比賽，且疑似代表當地政府部門出賽，引發各界討論，對此，高市府運發局表示，根據目前所收集的資料顯示，3名選手均屬個人名義受邀參與不同隊伍，但其所屬隊伍名稱帶有「貴陽市」、「廣東省」等字樣，後續將把相關資料送運動部審查是否違反相關規範。

運發局指出，經查核，賽事秩序冊及高市相關委員會資料，參賽的高雄市籍選手為歐姓、鍾姓、吳姓共3人，皆有參加「2025全國輪滑錦標賽」。而他們到大陸參加的爭議賽事有2項，一為「第15屆全國運動會」、另個為「2025全國輪滑錦標賽」，兩者競賽規則也有所不同。

廣告 廣告

運發局說明，中華人民共和國第15屆全國運動會參賽條件為，中華人民共和國公民、長期居住的居住證、社保紀錄等資料；2025全國輪滑錦標賽條件為中華人民共和國公民、港澳台地區運動員均可通過參加單位參賽，港澳台地區運動員請通過當地輪滑運動主管部門統一組隊，並須繳交有效證件的副本，如身分證、戶口簿、護照等，參加單位包含各學校、輪滑俱樂部、相關培訓機構等。

運發局指出，此次事件涉及「兩岸體育交流處理規範」第7點第2款，不得「組隊」赴陸參加其指稱「全國性」活動之規定，雖選手並非組隊前往，但參加的賽事名稱、隊名易造成國家形象受損疑慮，市府已彙整相關資料將送運動部審查。

運發局強調，因涉及運動部國光獎金發放，後續將相關資料送運動部審查是否違反「國光體育獎章及獎助學金頒發辦法」。若經查證屬實，運動部可廢止其獲獎資格，並追繳已頒發的獎章及證書，運發局則將依據運動部裁處結果依法實施後續處置。

【看原文連結】