輪狀病毒高峰到！新北13偏遠區嬰幼兒納免費口服疫苗接種

輪狀病毒好發季節到，新北市市長侯友宜今（3）日在市政會議宣布自即(3)日起擴大輪狀病毒疫苗全額補助對象，凡設籍新北13偏遠地區，於出生滿6至24週攜帶兒童健康手冊、健保卡，可至衛生所免費接種口服疫苗。（新北市衛生局提供）

輪狀病毒好發季節到，新北市市長侯友宜今（3）日在市政會議宣布自即(3)日起擴大輪狀病毒疫苗全額補助對象，凡設籍新北13偏遠地區，於出生滿6至24週攜帶兒童健康手冊、健保卡，可至衛生所免費接種口服疫苗，以照顧嬰幼兒免於輪狀病毒感染。

衛生局長陳潤秋指出，嬰幼兒感染輪狀病毒會嘔吐、腹瀉、發燒甚至脫水，最有效預防方法是口服輪狀病毒疫苗，但中央尚未納入公費常規提供，完整接種平均費用約4000~6000元，對家庭照顧是一筆負擔。

廣告 廣告

衛生局指出，新北市自108年起逐步擴大接種輪狀病毒疫苗全額補助對象，為使偏遠地區嬰幼兒獲得完整保護，即日起將新北13偏遠地區(瑞芳、深坑、石碇、坪林、三芝、石門、八里、平溪、雙溪、貢寮、金山、萬里、烏來)6至24周嬰幼兒納入全額補助對象，減輕家長育兒負擔。

衛生局提醒，輪狀病毒主要透過食物、飲水汙染及體液等途徑傳染，感染嚴重者病程長達10天，常須住院治療，預防除口服疫苗外，嬰幼兒及家庭成員應勤洗手，尤其外出返家，應先洗手再接觸嬰幼兒，家中玩具及生活用品，應定時清潔及消毒，養成良好衛生習慣，幫助嬰幼兒遠離病毒感染的威脅。

更多中時新聞網報導

永靖謝平安家年華將至 湯圓呷平安

《動物方城市2》上映5日全球賣破174億

天空創意節 互動裝置感受當下