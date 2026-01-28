輪胎會自己回報路況？輪胎不只影響操控、連油耗都管得到

記者鍾釗榛／綜合報導

倍耐力 Cyber Tyre 智慧輪胎。（圖／翻攝Pirelli網站）

當多數人還把輪胎視為消耗品時，倍耐力已經把它變成「會回傳數據的智慧裝置」。這款被命名為「賽博輪胎（Cyber Tyre）」的新技術，能即時監測輪胎健康與路面狀況，並將資訊直接回饋給車輛系統，讓車不只是靠感覺，而是靠數據在跑。

倍耐力Cyber Tyre能即時監測輪胎健康與路面狀況，並將資訊直接回饋給車輛系統。（圖／翻攝Pirelli網站）

感測器藏在胎面

過去輪胎壓力與溫度感測器多半裝在氣門嘴，準確度與即時性有限。Cyber Tyre 則是把微型晶片直接嵌入胎面，可偵測三個線性方向與扭轉方向的加速度，再由控制單元計算胎面形變與實際接地面積，同時掌握壓力與溫度變化，反應速度與精度都大幅提升。

Cyber Tyre 則是把微型晶片直接嵌入胎面。（圖／翻攝Pirelli網站）

車子第一次「真的知道」輪胎在抓什麼

當接地面積突然變小，系統就能判斷車輛可能正在水滑；接地面積變大，代表路面偏鬆軟；若輪胎形狀異常，則可能是瞬間失去抓地力。這些變化會即時影響ABS、ESP與循跡系統的判斷，讓車輛穩定控制反應更快、更準。

超跑先用

這項技術已率先搭載在McLaren Artura上，用來辨識輪胎種類與對應的最佳滑移率；Pagani Utopia Roadster也導入Cyber Tyre。Aston Martin則進一步將其與Bosch車輛穩定系統整合，未來包含主動差速器等底盤科技，都可能成為這套系統的一環。

這項技術已率先搭載在McLaren Artura上，用來辨識輪胎種類與對應的最佳滑移率。（圖／翻攝Pirelli網站）

影響效率與用車成本

Cyber Tyre還能在輪胎受到撞擊後自我檢測損傷，甚至直接量測胎紋深度。透過溫度、壓力與接地面積變化，系統可提醒駕駛油耗或能耗效率下降，進一步優化mpg或mpkWh表現。未來若結合雲端共享，這些數據甚至能成為即時路況與坑洞地圖，讓輪胎不只為自己服務，也為整個交通環境提供資訊。

