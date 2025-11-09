輪胎行老闆神操作30年救2命！網盛讚民間智慧

台中紅綠燈號誌桿底的輪胎引起網友好奇，輪胎行老闆揭密作用與安裝方式。 圖：翻攝自Google Ma

[Newtalk新聞] 台中洛陽街一處十字路口紅綠燈號誌底部套著3個輪胎，如此特別的設計來自於旁邊輪胎行老闆的貼心防護，早在30年前剛安裝號誌桿時就請施工人員套入輪胎，30年來成功保護2名機車騎士免於嚴重傷害，網友大讚老闆智慧。

近日有網友拍下台中西屯區洛陽街、青海路口的紅綠燈號誌桿底部3個輪胎畫面，疑惑輪胎用意以及如何安裝，引來其他網友笑稱「紅綠燈還小的時候放的」、「趁號誌桿不注意時塞進去的」、「應該是把輪胎切開後放進去」。

事實上號誌桿底部3個輪胎已有30年歷史，旁邊輪胎行老闆指出，號誌燈桿底座在發生車禍時，上面的螺栓可能造成嚴重傷害，因此套上輪胎不僅能減緩碰撞力道也可避免二次傷害，30年來該路口發生過2起車禍事故，有2名機車騎士遭撞擊後噴飛，所幸被輪胎擋住才避免重大傷害。

而網友關心的如何將輪胎裝入號誌桿底座，輪胎行老闆則指出，當初是在號誌桿立好但紅綠燈尚未安裝時，請施工人員從頂端幫忙套入輪胎，之後才裝上紅綠燈。創意做法展現了民間的智慧，也為公共安全提供了一個簡單有效的解決方案。

