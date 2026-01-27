輪胎行被打一星負評竟因為講客語 老闆：值得嗎？

新竹一名輪胎行老闆因熱愛拍攝短影音，加上經常使用客語應答，擁有不少人氣，不過最近他卻發文訴苦，稱自己的Google評論被打上一星負評，原因竟然是「說客語」，這令他相當難過，不過也強調未來會持續拍攝更多的客語影片，讓更多人認識客語。

客人不滿老謝講客語，留下一星負評。（圖／中天新聞，下同）

一名輪胎行老闆老謝近日透過臉書粉專「輪胎行老謝」發文分享，做黑手30年，始終抱著「修好用好每一台車，不辜負每一份信任」的心思做事，不管是補胎、換胎還是四輪定位，每一道工序都親自把關，收費透明，從沒有坑過任何一位顧客。

廣告 廣告

老謝指出，由於車行的位置在客家聚居的社區，平時不少鄰居、熟客會主動用客家話來做交流，一來二去，用母語溝通成了習慣，「它不是刻意為之的“排外”，而是刻在骨子裡的鄉音，是和鄉親們拉近距離的紐帶。」

沒想到的是，老謝最近打開店家的Google評論，卻發現一條一星負評，至於給負評的原因？上面寫道：「講客家話，給一顆星。」他表示，自己看到這條評論後，內心五味雜陳，「在服務行業，語言的核心是溝通順暢，更沒有因為語言問題敷衍服務，全程溝通無障礙、服務無疏漏，僅憑一句『講客家話』就否定所有努力，實在讓人難以接受。」

老謝認為，開實體店不容易，每一顆星星都承載著店家的心血，「我尊重每一位顧客的語言習慣，也始終願意用顧客舒適的方式溝通，但也希望能得到對等的尊重，尊重不同地域的文化，尊重母語者的習慣，更尊重服務者的真誠付出。」

老謝認為，客語不該是給負評的理由，他反問大家：「在溝通順暢、服務到位的前提下，用母語真的值得一顆星的負評嗎？」而面對這樣的情況，他認為，客語不該被歧視，日後還是會拍攝更多的影片，讓更多人認識這個語言。

延伸閱讀

迎接馬年！台中海洋館1/28推海馬特展、限量幸福御守

甜甜圈店爆厭童遭炎上 網紅曝海底撈是少見親子友善餐廳

換護照網路預約排隊清明節！ 他衝現場「至少2hrs」才搞定